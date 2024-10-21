Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH ANTIEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, Tân Phú

1. Chịu trách nhiệm phát triển mảng Affiliate của Công ty.

2. Lập kế hoạch, lựa chọn KOL, KOC phù hợp với ngành hàng Thời trang nữ của công ty.

3. Tìm kiếm, đàm phán, book các KOL,KOC phù hợp với ngành hàng Thời trang nữ của công ty.

4. Tạo dựng và duy trì Mối quan hệ với các KOL/KOC

5. Hỗ trợ sản xuất nội dung của KOL, KOC.

1. Giới tính: Nữ, LGBT

2. Có kinh nghiệm làm việc tốt - hiệu quả trong ngành BOOKING KOL/KOC ngành hàng Thời trang Nữ, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên,

3. Đã có Kinh nghiệm làm việc & quản lý KOLs / nhân vật của công chúng (tuyển chọn, liên hệ, xây dựng mối quan hệ, v.v.).

4. Có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs / Group là một lợi thế.

5. Siêng năng, Trung thực, Nhanh nhẹn, Tự tin, Sẵn sàng học hỏi.

6. Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân, tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ANTIEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: từ 30 triệu/tháng

2. Có cơ hội tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm thực tế.

3. Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức.

4. Được làm việc với những cộng sự trẻ tuổi, có năng lực.

5. Thưởng tháng lương 13.

6. Được review lương/ level định kỳ từ 03 tháng 1 lần.

7. Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm.

8. Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm.

9. Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức,

10. Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

11. Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc.

