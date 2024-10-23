Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu

Mức lương 25 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7th Fl., Tedi Building, 15A Hoang Hoa Tham Str., Ward 6, Binh Thanh District, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 26 Triệu

Tham mưu cho lãnh đạo & xây dựng kế hoạch phát triển chi nhánh theo chiến lược phát triển của công ty. Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của chi nhánh theo tháng, năm. Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh Bố trí, đào tạo nhân sự gồm các bộ phận: bán hàng, dịch vụ khách hàng, hiện trường,... Đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Tốt nghiệp đại học các nghành kinh tế, ngoại thương, hàng hải Có kỹ năng giao tiếp tốt. Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực forwarder, logistics. Sử dụng tiếng Anh lưu loát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VICA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 25,000,000 VNĐ Thưởng theo lợi nhuận Chế độ BHXH, BHYT theo qui định Lương tháng 13 Các quyền lợi khác sau khi có thời gian gắn bó lâu dài

