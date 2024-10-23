Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ.

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng để lập kế hoạch tuyển dụng.

- Tổ chức, lên kế hoạch và đào tạo đội ngũ.

- Thiết lập và đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp (PLC) và Trưởng nhóm Kinh Doanh (ABM).

- Giám sát các hoạt động của PLCs và ABMs.

- Đạt được các chỉ tiêu kinh doanh như yêu cầu của vị trí.

- Tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân và đội ngũ phù hợp với kênh Đại Lý Toàn Thời Gian - Nous By Sun Life.

- Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng.

- Độ tuổi: 25 - 45 tuổi.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý một đội ngũ từ 5 nhân viên trở lên.

- Kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Ngân Hàng, Kinh Doanh, Dịch Vụ Khách Hàng, Giáo Dục, v.v., là một lợi thế.

- Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.

- Kỹ năng tuyển dụng, lãnh đạo và đào tạo đội ngũ.

- Kỹ năng quản lý, tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Chủ động, có trách nhiệm và có khả năng làm việc dưới áp lực.

- Thái độ làm việc tốt và khả năng thích ứng cao.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 30 triệu VND.

- Thưởng hiệu suất: Hàng tháng/Hàng quý/Hàng năm.

- Phụ cấp bổ sung (gửi xe, chi phí điện thoại): 900,000 VND.

- Hỗ trợ chi phí thiết bị máy tính xách tay phục vụ công việc.

- Bảo hiểm y tế và kiểm tra sức khỏe hàng năm.

- Tham gia các chương trình đào tạo toàn diện, hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và các khóa học chuyên ngành để phát triển kỹ năng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.

- Cơ hội du lịch trong nước và quốc tế.

- Làm việc trong văn phòng hiện đại với môi trường mở, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

