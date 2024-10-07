Tuyển Brand Manager Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Brand Manager Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập Kế hoạch & Triển khai hoạt động:
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing: Xây dựng, tổ chức các hoạt động MKT online và offline và các hoạt động khác nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok... ) bằng cách sáng tạo và tối ưu hóa nội dung và các sàn thương mại điện tử. Nghiên cứu thị trường & phân tích đối thủ cạnh tranh để cập nhật xu hướng sản phẩm và hiểu biết sâu sắc về khách hàng.
Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing: Xây dựng, tổ chức các hoạt động MKT online và offline và các hoạt động khác nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.
Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok... ) bằng cách sáng tạo và tối ưu hóa nội dung và các sàn thương mại điện tử.
Nghiên cứu thị trường & phân tích đối thủ cạnh tranh để cập nhật xu hướng sản phẩm và hiểu biết sâu sắc về khách hàng.
2. Thúc đẩy doanh số và Quản lý chi phí
Giám sát & kiểm soát ngân sách MKT của Công ty. Phân tích và đánh giá các chiến dịch quảng cáo online và offline. Đánh giá các cơ hội hợp tác, tài trợ và quảng cáo một cách liên tục.
Giám sát & kiểm soát ngân sách MKT của Công ty.
Phân tích và đánh giá các chiến dịch quảng cáo online và offline.
Đánh giá các cơ hội hợp tác, tài trợ và quảng cáo một cách liên tục.
3. Quản lý nhân sự và các công việc khác.
Quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, giao việc và đánh giá nhân viên trong team. Theo dõi, phân tích các chỉ số hoạt động của team MKT và các phương án cải tiến chiến lược và tăng hiệu quả các hoạt động tiếp thị.
Quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, giao việc và đánh giá nhân viên trong team.
Theo dõi, phân tích các chỉ số hoạt động của team MKT và các phương án cải tiến chiến lược và tăng hiệu quả các hoạt động tiếp thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác Có > 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing; Có > 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ; Kiến thức chuyên sâu về các kênh quảng cáo online và offline; Có kiến thức Digital Marketing bài bản và nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing (FB, tiktok); Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến; Có khả năng checking, follow công việc, khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ; Tinh thần học hỏi, chủ động, tự giác.
Có khả năng checking, follow công việc, khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ;
Tinh thần học hỏi, chủ động, tự giác.Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác
Có > 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing;
Có > 2 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ;
Kiến thức chuyên sâu về các kênh quảng cáo online và offline;
Có kiến thức Digital Marketing bài bản và nắm bắt rõ các xu hướng mới nhất của Digital Marketing (FB, tiktok);
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án cải tiến;
Tinh thần học hỏi, chủ động, tự giác.

Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thoả thuận Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm; Thưởng tháng lương thứ 13; Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước; Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...; Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ; Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng lễ (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...); Nghỉ phép năm 12 ngày/năm; Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp; Được tham gia các khóa học chuyên sâu và các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Lương: thoả thuận
Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 lần/năm;
Thưởng tháng lương thứ 13;
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước;
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...;
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ;
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng lễ (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...);
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm;
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp;
Được tham gia các khóa học chuyên sâu và các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà văn hóa Linh Đàm - Nguyễn Duy Trinh - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

