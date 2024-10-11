Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Green Park, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách quản lý thương hiệu

- Phụ trách thương hiệu, lên kế hoạch các chương trình cho các thương hiệu công ty phụ trách quản lý

- Thực hiện, kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại, báo cáo hiệu quả, kết quả chương trình hệ thống theo brand và theo mùa.

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến thương hiệu được giao như hình ảnh

- Quản lý quan hệ với nhà tư vấn thương hiệu- Briefing về concept

- Giám sát tất cả các hoạt động khác trong chuỗi để đảm bảo thương hiệu của công ty được gìn giữ và phát huy

2. Lên kế hoạch phát triển thương hiệu

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển thương hiệu cho hệ thống

- Đề xuất những thay đổi trong chiến lược thương hiệu

- Lên kế hoạch và giám sát thực hiện các chương trình

3. Khảo sát đối thủ và nghiên cứu thị trường

4. Đề xuất và triển khai các dự án khai trương nhà hàng

5. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên Brand mình phụ trách .

5. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên Brand mình phụ trách

6. Thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ giao tiếp tốt. Biết cách xây dựng hình ảnh

- Tốt nghiệp đại học trở lên Khối kinh tế, ưu tiên cho chuyên ngành Marketing

- Có năng lực hoạch định chiến lược thương hiệu và lập kế hoạch triển khai

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm quản lý thương hiệu cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực: Dịch vụ, các nhà hàng / khách sạn hoặc các công ty truyền thông

- Kỹ năng xây dựng chiến lược, lập kế hoạch thương hiệu

- Kỹ năng quản trị thương hiệu

- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo và phục vụ cho công việc

- Kỹ năng đàm phán và làm việc nhóm

- Kiến thức về CRM là 1 lợi thế

- Tinh thần thái độ làm việc: có trách nhiệm cao

- Tố chất: có tầm nhìn thương hiệu, và tư duy chiến lược.

Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Làm giờ hành chính: Nghỉ full các ngày thứ 7 và chủ nhật

- Được cấp máy tính riêng của công ty.

- Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định công ty.

- Cấp thẻ giảm giá sử dụng dịch vụ tại hơn 200 nhà hàng của Công Ty.

- Chế độ hiếu, hỉ, sinh nhật, Lễ-Tết.

- Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

- Cơ hội thăng tiến cao (nhiều vị trí, không giới hạn thời gian).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin