Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, bao bì mới phù hợp với nhu cầu thị trường của nhãn/ nhóm nhãn hàng phụ trách./Search, research and develop new products and new packaging in accordance with the market.

- Xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động định vị thương hiệu cho nhãn hàng./ Branding through brand positioning activities.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động Push và Pull phục vụ cho việc tăng doanh số và lợi ích cho khách hàng/Build and implement Push and Pull activities to increase sales and benefits for customers.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, khách hàng, người tiêu dùng cho việc hoạch định chiến lược bán hàng và phân phối./ Organize market, customer and consumer research for sales and distribution strategy planning.

- Xây dựng và quản lý ngân sách marketing hiệu quả theo ngân sách được giao./Develop and manage effective marketing budgets according to budgets.