Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY
- Hồ Chí Minh: 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, bao bì mới phù hợp với nhu cầu thị trường của nhãn/ nhóm nhãn hàng phụ trách./Search, research and develop new products and new packaging in accordance with the market.
- Xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động định vị thương hiệu cho nhãn hàng./ Branding through brand positioning activities.
- Xây dựng và triển khai các hoạt động Push và Pull phục vụ cho việc tăng doanh số và lợi ích cho khách hàng/Build and implement Push and Pull activities to increase sales and benefits for customers.
- Tổ chức nghiên cứu thị trường, khách hàng, người tiêu dùng cho việc hoạch định chiến lược bán hàng và phân phối./ Organize market, customer and consumer research for sales and distribution strategy planning.
- Xây dựng và quản lý ngân sách marketing hiệu quả theo ngân sách được giao./Develop and manage effective marketing budgets according to budgets.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Majors: Commercial Marketing, Marketing Management, Brand Promotion, Marketing Communication.
- Have 3 years of experience in an equivalent position or more.
- 5 years or more of working experience in the FMCG industry.
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn 24/24
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Thưởng , nghỉ Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo chế độ
