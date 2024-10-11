Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính
1. Xây dựng chiến lược thương hiệu:
• Phát triển và triển khai chiến lược thương hiệu dài hạn, bao gồm định vị, thông điệp và hình ảnh thương hiệu.
• Nghiên cứu thị trường để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và xu hướng người tiêu dùng.
2. Quản lý hoạt động truyền thông:
• Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa kênh (trực tuyến và ngoại tuyến) nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.
• Hợp tác với các kênh truyền thông, nhà báo, blogger và influencer để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu.
• Quản lý công việc sản xuất nội dung liên quan đến thương hiệu.
• Kết nối và làm việc với các agency truyền thông để thực hiện chiến dịch truyền thông cho thương hiệu.
• Tổ chức các sự kiện activation hoặc quản lý tài trợ các sự kiện thể thao để quảng bá thương hiệu.
3. Phát triển sản phẩm:
• Hợp tác với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm xe đạp phù hợp với định vị thương hiệu và nhu cầu thị trường.
• Đưa ra ý tưởng và đề xuất cho các sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.
4. Theo dõi và đánh giá hiệu quả:
• Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch truyền thông và nghiên cứu thị trường để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
• Báo cáo kết quả định kỳ cho ban lãnh đạo.
5. Quản lý ngân sách:
• Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi phí và đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.
6. Quản lý đội ngũ:
• Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ làm việc dưới quyền (nếu có), tạo động lực và môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu, ưu tiên trong ngành hàng tiêu dung, thể thao, xe đạp, xe điện. Có kinh nghiệm và quan hệ làm việc với các KOL, KOC và am hiểu cơ chế hợp tác với các KOL hay Brand Ambassador.
• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt.
• Kỹ năng phân tích thị trường, chiến lược kinh doanh.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và làm việc nhóm.
• Thành thạo các công cụ marketing số và các phương pháp nghiên cứu thị trường.
• Khả năng: Sáng tạo, tư duy chiến lược, khả năng chịu áp lực cao và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.
• Ngoại ngữ:Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ các ngày lễ tết và các chính sách phúc lợi khác theo cấp bậc.
• Lương thưởng hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm, thưởng doanh thu (dự theo tình hình kd của cty)
• Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên
• Cơ hội được tham gia các sự kiện thể thao và hoạt động liên quan đến xe đạp.
Địa Điểm làm việc : HCM - Q2 - Sala • B1.005, Tòa Nhà Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa Điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở HCM: Khu Sala City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Hà Nội: 59-61 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-brand-manager-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job211904
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Kieufarm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kieufarm
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ TRẺ THƠ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ TRẺ THƠ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUI PHÚC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công ty CP XNK TNT Việt Nam
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI HOÀ BÌNH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VN NETWORK
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH JM ENTERPRISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH JM ENTERPRISE
17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ADC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Daibiru Saigon Tower Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Daibiru Saigon Tower Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Đất Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Regen3Tics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD Regen3Tics
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Eco Ring Singapore Pte. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Eco Ring Singapore Pte. Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 USD CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ THO.A
9 - 10 USD Chưa có kinh nghiệm