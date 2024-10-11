Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhiệm vụ chính

1. Xây dựng chiến lược thương hiệu:

• Phát triển và triển khai chiến lược thương hiệu dài hạn, bao gồm định vị, thông điệp và hình ảnh thương hiệu.

• Nghiên cứu thị trường để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh và xu hướng người tiêu dùng.

2. Quản lý hoạt động truyền thông:

• Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa kênh (trực tuyến và ngoại tuyến) nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.

• Hợp tác với các kênh truyền thông, nhà báo, blogger và influencer để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu.

• Quản lý công việc sản xuất nội dung liên quan đến thương hiệu.

• Kết nối và làm việc với các agency truyền thông để thực hiện chiến dịch truyền thông cho thương hiệu.

• Tổ chức các sự kiện activation hoặc quản lý tài trợ các sự kiện thể thao để quảng bá thương hiệu.

3. Phát triển sản phẩm:

• Hợp tác với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm xe đạp phù hợp với định vị thương hiệu và nhu cầu thị trường.

• Đưa ra ý tưởng và đề xuất cho các sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.

4. Theo dõi và đánh giá hiệu quả:

• Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch truyền thông và nghiên cứu thị trường để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

• Báo cáo kết quả định kỳ cho ban lãnh đạo.

5. Quản lý ngân sách:

• Lên kế hoạch và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi phí và đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.

6. Quản lý đội ngũ:

• Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ làm việc dưới quyền (nếu có), tạo động lực và môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong team.

• Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu, ưu tiên trong ngành hàng tiêu dung, thể thao, xe đạp, xe điện. Có kinh nghiệm và quan hệ làm việc với các KOL, KOC và am hiểu cơ chế hợp tác với các KOL hay Brand Ambassador.

• Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt.

• Kỹ năng phân tích thị trường, chiến lược kinh doanh.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và làm việc nhóm.

• Thành thạo các công cụ marketing số và các phương pháp nghiên cứu thị trường.

• Khả năng: Sáng tạo, tư duy chiến lược, khả năng chịu áp lực cao và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.

• Ngoại ngữ:Tiếng Anh giao tiếp.

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.

• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ các ngày lễ tết và các chính sách phúc lợi khác theo cấp bậc.

• Lương thưởng hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm, thưởng doanh thu (dự theo tình hình kd của cty)

• Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi dành riêng cho nhân viên

• Cơ hội được tham gia các sự kiện thể thao và hoạt động liên quan đến xe đạp.

Địa Điểm làm việc : HCM - Q2 - Sala • B1.005, Tòa Nhà Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa Điểm làm việc

