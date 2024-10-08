Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

1. Hỗ trợ xây dựng hình ảnh thương hiệu (hàng tiêu dùng)
Thực thi các chiến lược, kế hoạch Marketing & kế hoạch phát triển sản phẩm Xây dựng và triển khai kế hoạch MKT cho các nhãn hàng của công ty, các hoạt động tung và tái tung các sản phẩm mới. Phát triển quản lý thông tin sản phẩm bao bì tem nhãn Hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Lên ý tưởng và sản xuất các tư liệu truyền thông Tìm kiếm đối tác, co-branding tạo thêm lead, thêm traffic, mang lại doanh thu cho công ty Triển khai thực hiện hoạt động Event khi có chương trình Xây dựng kế hoạch Posm để truyền thông và quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm Xây dựng các chương trình cho người tiêu dùng
Thực thi các chiến lược, kế hoạch Marketing & kế hoạch phát triển sản phẩm
Xây dựng và triển khai kế hoạch MKT cho các nhãn hàng của công ty, các hoạt động tung và tái tung các sản phẩm mới. Phát triển quản lý thông tin sản phẩm bao bì tem nhãn
Hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Lên ý tưởng và sản xuất các tư liệu truyền thông
Tìm kiếm đối tác, co-branding tạo thêm lead, thêm traffic, mang lại doanh thu cho công ty
Triển khai thực hiện hoạt động Event khi có chương trình
Xây dựng kế hoạch Posm để truyền thông và quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm
Xây dựng các chương trình cho người tiêu dùng
2. Research và tổng hợp số liệu
Theo dõi kết quả doanh thu, sản lượng và lợi nhuận theo từng nhãn hàng, ngành hàng tiêu dùng Theo dõi và quản lý ngân sách theo từng chương trình và sự kiện đã chạy Tổng hợp thông tin & phân tích tình hình thị trường và đối thủ
Theo dõi kết quả doanh thu, sản lượng và lợi nhuận theo từng nhãn hàng, ngành hàng tiêu dùng
Theo dõi và quản lý ngân sách theo từng chương trình và sự kiện đã chạy
Tổng hợp thông tin & phân tích tình hình thị trường và đối thủ
3. Công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế/ Truyền thông/ Maketing,... Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm tại vị trí tương đương Am hiểu về kĩ năng xây dựng thương hiệu, truyền thông, digital maketing và các phương pháp nghiên cứu thị trường. Kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, thời trang, bán lẻ, agency... Khả năng sáng tạo Có khả năng bắt trend và viết nội dung Quản lý và lưu trữ tài liệu Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học
Chuyên ngành: Kinh tế/ Truyền thông/ Maketing,...
Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm tại vị trí tương đương
Am hiểu về kĩ năng xây dựng thương hiệu, truyền thông, digital maketing và các phương pháp nghiên cứu thị trường.
Kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, thời trang, bán lẻ, agency...
Khả năng sáng tạo
Có khả năng bắt trend và viết nội dung
Quản lý và lưu trữ tài liệu
Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 13-17 triệu Review lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết.. Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm Thời gian hành chính, từ T2-T7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, 1 ngày phép/tháng Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc Quyền lợi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nội bộ ý nghĩa, sự kiện lớn nhỏ của Brands Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình Được hỗ trợ trang thiết bị, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời... Đồng nghiệp trẻ, năng động, chuyên nghiệp, vui chơi hết mình.
Mức lương 13-17 triệu
Review lương 1 lần/năm, thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết..
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Thời gian hành chính, từ T2-T7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, 1 ngày phép/tháng
Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển
Chương trình huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức có hệ thống
Phúc lợi cực đã vì được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc
Quyền lợi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa nội bộ ý nghĩa, sự kiện lớn nhỏ của Brands
Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
Được hỗ trợ trang thiết bị, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
Đồng nghiệp trẻ, năng động, chuyên nghiệp, vui chơi hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

