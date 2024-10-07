Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Allezy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Allezy Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B8, ngõ 1H, Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và thực hiện sáng tạo, biên tập nội dung nhằm tăng cường và duy trì độ nhận diện thương hiệu của Allezy trên các kênh truyền thông mạng xã hội
Xây dựng và phát triển cộng đồng học viên Allezy thông qua các hoạt động thường ngày và sự kiện trên nền tảng online, offline
Phối hợp phát triển và điều phối hoạt động hợp tác, tài trợ với các đối tác phù hợp
Hỗ trợ các nhân sự trong bộ phận thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt bát, vui vẻ, thích kết nối, tương tác với con người
Kỹ năng viết và biên tập tốt, có thể viết được đa dạng thể loại
Bắt trend tốt
Có tư duy thẩm mỹ và khả năng chỉnh sửa ảnh/video/âm thanh căn bản là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị fanpage, group cộng đồng
Tại Công ty TNHH Allezy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh dựa theo năng lực
Không phải đi làm vào các ngày cuối tuần
Thưởng Tết lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc định kỳ...
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định của công ty và quy định chung của luật lao động
Được đào tạo và yêu cầu đào tạo tùy theo nhu cầu của bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc
Làm việc trong môi trường làm việc năng động, minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện
Được tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch cùng Công ty
Thời gian làm việc: 8h - 17h30 thứ 2 - thứ 6 tại B8 ngõ 1H Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Allezy Việt Nam
