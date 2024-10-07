Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Allezy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B8, ngõ 1H, Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện sáng tạo, biên tập nội dung nhằm tăng cường và duy trì độ nhận diện thương hiệu của Allezy trên các kênh truyền thông mạng xã hội

Xây dựng và phát triển cộng đồng học viên Allezy thông qua các hoạt động thường ngày và sự kiện trên nền tảng online, offline

Phối hợp phát triển và điều phối hoạt động hợp tác, tài trợ với các đối tác phù hợp

Hỗ trợ các nhân sự trong bộ phận thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát, vui vẻ, thích kết nối, tương tác với con người

Kỹ năng viết và biên tập tốt, có thể viết được đa dạng thể loại

Bắt trend tốt

Có tư duy thẩm mỹ và khả năng chỉnh sửa ảnh/video/âm thanh căn bản là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị fanpage, group cộng đồng

Tại Công ty TNHH Allezy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh dựa theo năng lực

Không phải đi làm vào các ngày cuối tuần

Thưởng Tết lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc định kỳ...

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN...) theo quy định của công ty và quy định chung của luật lao động

Được đào tạo và yêu cầu đào tạo tùy theo nhu cầu của bản thân để đáp ứng yêu cầu công việc

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện

Được tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch cùng Công ty

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 thứ 2 - thứ 6 tại B8 ngõ 1H Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Allezy Việt Nam

