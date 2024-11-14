Tuyển Branding Executive thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Tạo nguồn:

Chịu trách nhiệm về việc quản lý các hoạt động tạo nguồn liên quan đến Online và Offline

Đăng tuyển, Chạy quảng cáo và duy trì các hoạt động tạo nguồn trên Social media và Hiring Web

Kết nối và duy trì mối quan hệ thường xuyên với Trường/Cơ quan chức năng để tăng lượng nguồn ứng viên

Thống kê số lượng data, phân bổ cho team TA và phân tích data theo các thông số để tối ưu hóa nguồn ứng viên

2. Phát triển thương hiệu Nhà tuyển dụng

- Online

Chịu trách nhiệm quản trị các kênh Social media cho Tuyển dụng (Facebook, Zalo, Tiktok, LinkedIn,...)

Xây dựng bộ guidline chuẩn cho việc đăng tuyển trên các kênh truyền thông (template post job)

Xây dựng, sáng tạo và duy trì các nội dung (content) trên các kênh truyền thông: bài viết, hình ảnh, video,...

- Offline:

Thiết kế và quản lý bộ POSM (leaflet, Standee, Poster, Jobfair kits,...)

Xây dựng và phát triển mối liên kết với các đơn vị Trường học/Cơ quan nhà nước,...

Đề xuất và kết nối cùng team TA để triển khai các hoạt động Ngày hội việc làm/Tham quan công ty/Tham quan Nhà hàng/Talkshows tại Trường và Công ty

Đề xuất và thực hiện các chương trình nhằm phát triển đội ngũ ứng viên tiềm năng cho công ty: Management Trainee, Cuộc thi chuyên môn,...

- Other task:

Theo dõi ngân sách tuyển dụng và các hoạt động của EB

Đề xuất chương trình giới thiệu ứng viên cho các thời điểm phù hợp

Thực hiện các báo cáo Tuần/tháng và một số ad-hoc báo cáo khác

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu học vấn:

Tốt nghiệp chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Nhân sự và các chuyên ngành có liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc:

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về Marketing/Truyền thông/Employer Branding

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản trị và truyền thông trên các kênh Social

Mạnh về các công cụ quảng cáo đa nền tảng

Khả năng thiết kế và quản sáng tạo tốt

Kinh nghiệm tạo nguồn ứng viên Mass

Nắm bắt tốt về thị trường, ngành F&B

Khả năng đi công tác tốt

Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt (nói và viết)

Photoshop, AI, Canva, các phần mềm sáng tạo video,...

Sáng tạo nội dung

Quản trị dự án

Phân tích data dữ liệu

Làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT,...

Lương tháng 13 và Thưởng hiệu quả kinh doanh

12 ngày phép năm

Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Công ty

