Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Công ty Cổ phần Mirabo
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần Mirabo

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Mức lương
45 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 45 - 60 Triệu

Làm Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật. Hiểu nội dung dự án, thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng và truyền đạt đầy đủ yêu cầu dự án cho đội Việt Nam. Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý. Thực hiện testing, verify bugs theo yêu cầu của công việc. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 45 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan; Tiếng Nhật tương đương N2, giao tiếp tốt. Có kinh nghiệm tại vị trí liên quan ít nhất 1 năm trở lên Có tư duy logic tốt, có khả năng trao đổi, trình bày tốt; Có thể đọc, viết specs, bản thiết kế bằng tiếng Nhật. Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là điểm cộng. Có kinh nghiệm phát triển Website hoặc App là điểm cộng.
Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án; Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác; Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty; Xét tăng lương từ 1 - 2 lần/năm (tháng 1, 7) hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc; Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định; Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có); Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty. Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mirabo

Công ty Cổ phần Mirabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

