Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Mức lương
1 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 1 - 6 Triệu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tham gia chương trình của chúng tôi bạn sẽ được nhận mức lương hỗ trợ trong thời gian đào tạo 20 tuần. Chương trình Thực tập Kỹ sư Cầu nối sẽ mang đến cho bạn cơ hội làm việc với khách hàng Nhật Bản, cùng team phát triển phân tích, thiết kế hệ thống theo chuẩn ISO 9001 và ISO 27001. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cộng tác với đội ngũ chuyên gia trong dự án thực tế và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Deha Việt Nam ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
Chương trình đào tạo kỹ thuật: 8 tuần
Một trong những năng lực cốt lõi của BrSE là năng lực về kỹ thuật. BrSE cần hiểu và phân tích được các yêu cầu của khách hàng Nhật Bản nhằm đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo dựng các quy trình, tài liệu hóa yêu cầu và xác nhận thông tin với khách hàng. Đồng thời phân tích những ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến tổng thể hệ thống qua từng phiên bản được cập nhật trong tài liệu cho team phát triển.
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển phần mềm chất lượng theo triết lý Agile và phương pháp Scrum; Được đào tạo các tool, công cụ, môi trường lập trình; Được đào tạo cách áp dụng các kỹ thuật, kiến trúc lập trình trong môi trường thực tế công việc; Được đào tạo các công nghệ, framework: Backend và Frontend.
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng phát triển phần mềm chất lượng theo triết lý Agile và phương pháp Scrum;
Được đào tạo các tool, công cụ, môi trường lập trình;
Được đào tạo cách áp dụng các kỹ thuật, kiến trúc lập trình trong môi trường thực tế công việc;
Được đào tạo các công nghệ, framework: Backend và Frontend.
Chương trình đào tạo nghiệp vụ: 12 tuần
Giao tiếp tốt là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo việc truyền tải thông tin giữa khách hàng và team phát triển không gặp vấn đề rào cản.
Bên cạnh đó một BrSE cần hiểu về quy trình quản lý sản phẩm và quản lý dự án để đưa ra được những mục tiêu chung cho team, làm cho quy trình phát triển phần mềm được diễn ra trơn tru và hạn chế các rủi ro.
Được đào tạo tiếng Nhật IT, quy trình phát triển phần mềm; Được đào tạo quy trình làm việc với khách hàng Nhật Bản; Được đào tạo phân tích sản phẩm và quản lý dự án; Tham gia vào dự án thực tế với vai trò Supporter.
Được đào tạo tiếng Nhật IT, quy trình phát triển phần mềm;
Được đào tạo quy trình làm việc với khách hàng Nhật Bản;
Được đào tạo phân tích sản phẩm và quản lý dự án;
Tham gia vào dự án thực tế với vai trò Supporter.

Với Mức Lương 1 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên, giao tiếp tốt; Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc; Có kỹ năng cộng tác nhóm tốt; Tiếp thu và học hỏi nhanh các nghiệp vụ khác nhau trong dự án; Có kinh nghiệm lập trình là một lợi thế; Có hiểu biết về Agile, Scrum, OKRs là một lợi thế.
Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên, giao tiếp tốt;
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc;
Có kỹ năng cộng tác nhóm tốt;
Tiếp thu và học hỏi nhanh các nghiệp vụ khác nhau trong dự án;
Có kinh nghiệm lập trình là một lợi thế;
Có hiểu biết về Agile, Scrum, OKRs là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hỗ trợ & thưởng
Mức hỗ trợ từ 1.000.000 - 6.000.000 theo từng giai đoạn đào tạo; Mức lương khởi điểm từ Intern lên Fresher: 8.000.000 - 15.000.000;
Mức hỗ trợ từ 1.000.000 - 6.000.000 theo từng giai đoạn đào tạo;
Mức lương khởi điểm từ Intern lên Fresher: 8.000.000 - 15.000.000;
Môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển sự nghiệp; Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân; BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...; Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...); Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển sự nghiệp;
Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân;
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...);
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.
Lộ trình nghề nghiệp
Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý; Công ty định hướng mỗi nhân viên phát triển theo từng thang nghề chuyên biệt. Lộ trình thang nghề của vị trí Kỹ sư cầu nối gồm 5 bậc, nhân viên sẽ được trau dồi chuyên môn về sản phẩm, quản lý dự án, giao tiếp và lập trình. Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp; Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.
Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý;
Công ty định hướng mỗi nhân viên phát triển theo từng thang nghề chuyên biệt. Lộ trình thang nghề của vị trí Kỹ sư cầu nối gồm 5 bậc, nhân viên sẽ được trau dồi chuyên môn về sản phẩm, quản lý dự án, giao tiếp và lập trình.
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp;
Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

