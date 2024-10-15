Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 38 Triệu

Mức lương 20 - 38 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 38 Triệu

Hybrid Technologies đang tìm kiếm Nhân Viên Kinh doanh (Business Development Associate) chịu trách nhiệm trong việc phối hợp, hỗ trợ BOD trong kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường.

Chi tiết nhiệm vụ:

Phối hợp, hỗ trợ CEO và các giám đốc vùng trong việc lên chiến lược và thực thi các kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng thông qua các buổi đàm phán, tiếp đón, gặp mặt. Phối hợp, hỗ trợ trong việc xây dựng các tài liệu, trình bày, giới thiệu tiềm năng công ty tới các đối tác, khách hàng. Thực hiện các công việc được giao liên quan đến quảng bá dự án, phát triển thị trường Tìm kiếm các cơ hội, thông tin hội thảo để quảng bá về doanh nghiệp Hỗ trợ các công việc về chứng từ thủ tục cho CEO và Giám đốc vùng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Phối hợp, hỗ trợ CEO và các giám đốc vùng trong việc lên chiến lược và thực thi các kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng thông qua các buổi đàm phán, tiếp đón, gặp mặt.

Phối hợp, hỗ trợ trong việc xây dựng các tài liệu, trình bày, giới thiệu tiềm năng công ty tới các đối tác, khách hàng.

Thực hiện các công việc được giao liên quan đến quảng bá dự án, phát triển thị trường

Tìm kiếm các cơ hội, thông tin hội thảo để quảng bá về doanh nghiệp

Hỗ trợ các công việc về chứng từ thủ tục cho CEO và Giám đốc vùng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 38 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Marketing hoặc các chuyên ngành tương đương. Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí Nhân viên Phát triển kinh doanh, Nhân viên Kinh doanh hoặc các vị trí tương tự. Thành thạo tiếng Anh 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán. Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian. Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc. Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ, cởi mở và chịu khó tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Marketing hoặc các chuyên ngành tương đương.

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí Nhân viên Phát triển kinh doanh, Nhân viên Kinh doanh hoặc các vị trí tương tự.

Thành thạo tiếng Anh 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán.

Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian.

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ, cởi mở và chịu khó tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên. Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm. Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ... Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc. Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.

Chế độ lương – thưởng

Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.

Đánh giá hiệu suất công việc:

Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chăm sóc sức khỏe:

Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...

Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ:

Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.

Đào tạo:

Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin