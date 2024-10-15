Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhận data khách hàng mới từ marketing, quản lý để khai thác cơ hội bán hàng. - Tư vấn các giải pháp Nhà máy thông minh (IIOT/MES/APS) cho khách hàng là các công ty sản xuất. - Triển khai các hoạt động chăm sóc, bán hàng thúc đẩy doanh số. - Khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường, ghi nhận các yêu cầu của khách hàng để đề xuất các cải tiến sản phẩm. - Quản lý, xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng - Là đầu mối của Công ty trong việc tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp, C-level. - Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần, làm việc 2 Thứ 7 trong tháng (thứ 7 đầu tháng và cuối tháng)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Từ 3 năm kinh nghiệm tư vấn và bán sản phẩm phần mềm B2B

- Có kinh nghiệm bán sản phẩm ERP/SAP hoặc Giải pháp Nhà máy thông minh (IIOT/MES/APS) cho khách hàng là các công ty sản xuất

- Có network rộng, có khả năng tìm kiếm khách hàng

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tư duy logic, nhanh nhẹn có khả năng thuyết trình

- Có khả năng nắm bắt nhanh các sản phẩm công nghệ.

- Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động xây dựng các mối quan hệ để phát triển tập khách hàng mục tiêu, KH tiềm năng.

- Có tinh thần tự học, tự nghiên cứu để cải thiện và phát triển bản thân.

- Ngoại hình sáng, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng 15-25 triệu + thưởng dự án.

- Thưởng cuối năm 01 – 03 tháng lương căn cứ theo khả năng thực hiện công việc

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHYT...

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: thưởng Tết dương, ngày lễ; chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM

