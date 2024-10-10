Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác mới của CarDoctor: là các garage hoặc đối tác, các cơ hội kinh doanh tiềm năng để cung ứng dịch vụ hoặc các doanh nghiệp, tổ chức có tập khách hàng phù hợp với định hướng của công ty

● Tiếp cận, đàm phán: Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, Phát triển User tải và sử dụng app của CarDoctor

● Follow bám sát công việc: Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty theo tài liệu hướng dẫn. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, .... Theo dõi quá trình hợp tác, hỗ trợ các phòng ban liên quan nếu có khi cần thông tin khách hàng, đối tác

● Chăm sóc khách hàng: Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

● Phát triển và quản lí đội ngũ BE ( Business Executive ).

● Báo cáo, thống kê: Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh

doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học các ngành Kĩ thuật Ô tô, các ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh,... hoặc các ngành có liên quan

● Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt

● Có khả năng đi công tác tỉnh

● Khả năng tư duy, giải quyết vấn đề, hiểu biết về kiến thức cơ bản business, phát triển kinh doanh là lợi thế

● Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở mảng B2B Sale hoặc Business Development, Partnership Development, đã làm việc cho các công ty startup công nghệ

● Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về ngành dịch vụ ô tô là 1 lợi thế

● Máu lửa, thiện chiến, tư duy tích cực, sẵn sàng thay đổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương thỏa thuận & cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

● Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

● Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

● Thưởng Lễ, Tết Dương lịch, thưởng nhân viên xuất sắc thi đua theo quý, quà cho các dịp đặc biệt trong năm, sinh nhật thành viên, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV

● Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

● Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

● Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

● Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng, chi phí công tác

● Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party, Bonding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

