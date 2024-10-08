Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 đường 2 vạn phúc city, hiệp bình phước, thủ đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mạng lưới khách hàng là tổ chức/ người nước ngoài

- Nghiên cứu thị trường và chủ động tìm kiếm, tiếp cận trực tiếp nhằm phát triển kinh doanh các nhóm khách hàng tổ chức hoặc nước ngoài có nhu cầu tham gia các hoạt động du lịch, khám phá thiên nhiên và các hoạt động thể thao mạo hiểm tại Việt Nam.

- Lên ý tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bán hàng phù hợp

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và chăm sóc KH.

2. Đảm bảo doanh thu theo mục tiêu và xu hướng thị trường

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo đạt mức tăng trưởng về doanh thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Xác định và phân tích định kỳ các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường để đưa ra những đề xuất phù hợp.

- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu theo quy định đã được giao.

3. Báo cáo

- Thực hiện báo cáo, xử lý thông tin, số liệu kinh doanh định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm tại tại các vị trí Chuyên viên phát triển kinh doanh trong ngành du lịch hoặc các ngành có tính chất tương tự

- Có khả năng nghiên cứu thị trường, phân tích lên kế hoạch kinh doanh dài hạn;

- Không ngại khó và không ngại học điều mới;

- Sẵn sàng di chuyển làm việc tại các văn phòng của công ty;

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty nếu đạt kpis hoặc tùy mục tiêu công việc; Review lương hàng năm; Môi trường làm việc start-up nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến và phát triển, Cơ hội được làm việc tại công ty đầu ngành trong mảng Hiking/ Trekking tại Việt Nam

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Được tham gia trải nghiệm sản phẩm của công ty nếu đạt kpis hoặc tùy mục tiêu công việc;

Review lương hàng năm;

Môi trường làm việc start-up nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến và phát triển,

Cơ hội được làm việc tại công ty đầu ngành trong mảng Hiking/ Trekking tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin