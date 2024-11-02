Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH VIỆT (VIETGUYS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà HBT, 456 Hai Bài Trưng, Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng Doanh Nghiệp. Cập nhật, phân tích tính năng sản phẩm, dịch vụ mới từ đó trình bày phương án, kế hoạch kinh doanh, giải pháp phù hợp với khách hàng. Quản lý và theo dõi hợp đồng bán hàng đảm bảo hợp đồng đầy đủ thông tin và được lưu trữ theo đúng quy định. Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, sản phẩm. Là đầu mối quản lý tất cả thông tin bao gồm thông tin tất cả khách hàng của đối tác (báo cáo tình trạng khách hàng hằng tuần, đánh giá và phân tích chất lượng dịch vụ, hợp đồng & các khoản thanh toán, doanh thu,...). Hỗ trợ các đối tác trong các công việc: đề xuất, pitching & present giải pháp theo yêu cầu khách hàng, huấn luyện kiến thức vận hành giải pháp cho đối tác và khách hàng, các chính sách hỗ trợ bán hàng và marketing thúc đẩy việc phát triển thị trường của đối tác. Duy trì và phát triển quan hệ với đối tác, khách hàng hiện tại và phát triển các cơ hội kinh doanh mới với khách hàng hiện tại và xác định các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường cho giải pháp CDP (Saas Platform), nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số. Xử lý các vấn đề và theo sát và xử lý các vấn đề phát sinh từ đối tác và khách hàng, review định kỳ hiệu quả chiến dịch của đối tác và khách hàng gửi báo cáo tổng kết cho khách hàng, thanh lý hợp đồng và hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ từ khách và tiếp tục chăm sóc khách hàng để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho họ. Thực hiện các công việc báo cáo khách phụ trách một cách chi tiết, phối hợp các team liên quan đề xuất lên cấp trên các phương án giải pháp có thể cross-sell, up-sell, duy trì sự hài lòng khách hàng. Báo cáo theo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điểm cộng nếu có am hiểu về hệ thống CRM, CDP. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các khách hàng thuộc mảng FMCG, chuỗi Retails (Phòng ban IT/Marketing/Operation). Khả năng Tiếng Anh và MS Office tốt. Kỹ năng giao tiếp, trình bày với khách hàng tốt. Kỹ năng phân tích và tổ chức tốt. Khả năng chịu được áp lực công việc và deadline. Tinh thần năng động và nhiệt huyết. Điểm cộng nếu có kinh nghiệm về Marketing & Agency.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH VIỆT (VIETGUYS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Lương tháng 13, thưởng Quý và kết quả kinh doanh của công ty, xét tăng lương hằng năm. Company Trip/Team Building mỗi năm. Tài trợ vé xem phim mỗi tháng 01 lần. Hỗ trợ phí đào tạo bên ngoài theo cấp bậc. Được hưởng chế độ làm việc từ xa ít nhất 1 ngày/tháng tùy vào cấp bậc. Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (Thứ 2 – Thứ 6). Hỗ trợ chi phí gửi xe, chi phí gọi điện thoại, chi phí Taxi/Grab phục vụ cho công việc. Bảo hiểm sức khỏe PVI (khám chữa bệnh) và tai nạn dành cho nhân viên (100 triệu/năm). Môi trường làm việc thoải mái, hòa đồng thân thiện. Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH VIỆT (VIETGUYS)

