Tuyển Business Development Intern thu nhập Tới 4 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Phần mềm MOR
- Hà Nội: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Được đào tạo các phương pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát triển phần mềm thị trường Âu Mỹ
Được đào tạo về chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng và team phát triển trong thời gian thực hiện dự án
Các công việc khác theo yêu cầu dự án
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên có thể đi thực tập fulltime tại văn phòng
Tiếng Anh tốt (4 kỹ năng, kỹ năng viết tốt)
Sinh viên theo học các chuyên ngành QTKD, MKT, Truyền thông, CNTT,... tại các trường cao đẳng, đại học
Có kinh nghiệm sales, CSKH, Marketing là một lợi thế lớn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic.
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: up to 4M/ tháng
Sau khóa thực tập, bạn và quản lý trực tiếp sẽ ngồi lại đánh giá kết quả để ký hợp đồng thử việc
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động..
Các chế độ khác: teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép,...
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
