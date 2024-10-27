Tuyển Business Development Leader thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
- Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu
1. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự
Xây dựng, quản lý và định hướng nhân sự cấp dưới nhằm đạt mục tiêu do Ban lãnh đạo đề ra Trực tiếp đào tạo, dẫn dắt để nhân viên nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc Phối hợp cùng Trưởng phòng nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu và đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ Tìm hiểu và đưa ra các giải pháp tạo động lực, gắn kết nhân viên Tham gia vào việc đề xuất, tuyển dụng cho đội nhóm đang phụ trách Theo dõi tiến độ công việc nhóm và báo cáo nhằm đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng như mong đợi
2. Thu mua bản quyền nhằm đa dạng các kho tài nguyên trong và ngoài nước
Tiếp nhận mục tiêu, định hướng chiến lược từ cấp trên; từ đó đưa ra kế hoạch triển khai thu mua bản quyền kho tài nguyên về nhạc và footage quốc tế Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu nội bộ về các kho tài nguyên theo dự án; từ đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp thu mua hiệu quả tới cấp trên Tìm kiếm, liên hệ và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác cấp bản quyền trên thế giới Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với đối tác Lưu trữ, quản lý hệ thống dữ liệu về đối tác. Đề xuất và thực thi các kế hoạch nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền vững với đối tác
3. Quản trị rủi ro hệ thống
Phối hợp cùng đội ngũ nội bộ để đảm bảo các kho tài nguyên thu mua được khai thác hiệu quả Xây dựng quy định, chính sách, phương án bảo mật... về kho tài nguyên Thu mua để ngăn ngừa các rủi ro phát sinh Tham gia xử lý các rủi ro về bản quyền, tranh chấp điều khoản, hợp đồng Phối hợp với các đối tác để khắc phục các sự cố nếu có trong thời gian sớm nhất
4. Nghiên cứu và đánh giá thị trường
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra ý tưởng về thu mua, phát triển kinh doanh Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới nhất về thị trường âm nhạc, bản quyền âm nhạc và giải trí Cập nhật các xu hướng về Công nghệ
5. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp bằng Cử nhân/Thạc sĩ các ngành Âm nhạc, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Ngoại giao ... hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong ngành Âm nhạc hoặc Thu mua các tài nguyên trên thị trường Quốc tế. Có sẵn network với các bên cấp kho tài nguyên là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên đã có thành tựu về quản lý kho tài nguyên quốc tế, hoặc thành công trong việc thu mua các sản phẩm, dự án lớn
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí quản lý
Có kiến thức về quản lý dự án, thu mua tài nguyên từ thị trường quốc tế và quản trị kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên có network tốt trong ngành marketing, âm nhạc; khả năng tìm kiếm và quan hệ đối tác xuất sắc.
Tiếng Anh tốt, IELTS từ 6.5 hoặc các bằng cấp khác có giá trị tương đương. Có khả năng giao tiếp thành thạo với đối tác nước ngoài.
Biết thêm ngoại ngữ khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha,... là một lợi thế.
Có khả năng nghiên cứu phân tích và đánh giá thị trường, số liệu
Kỹ năng xây dựng và thực thi kế hoạch
Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục hiệu quả
Chủ động, nhạy bén, linh hoạt
Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm
Cầu tiến, chịu khó học hỏi, nghiên cứu
Khả năng chịu đựng áp lực công việc, làm việc nhóm tốt
Có thể tạo động lực và truyền cảm hứng tới người khác
Ưu tiên các ứng viên có định hướng rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 15.000.000 (deal theo năng lực)
Xét tăng lương 2 lần/ năm
Thưởng hiệu quả công việc cao, tùy theo giá trị deal mang về
Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Thưởng đối với nhân sự xuất sắc hàng tháng
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Teambuilding, Company trip hàng năm
Hỗ trợ máy tính khi làm việc
Cơ hội thăng tiến lên làm Trưởng phòng Thu mua Nội dung.
Được đào tạo về các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành “công nghiệp nội dung số” đặc biệt là âm nhạc trên nền tảng Youtube.
Có cơ hội nghiên cứu về các xu thế nội dung giải trí mới và cách thức kinh doanh nội dung số.
Được tiếp cận và ứng dụng các công nghệ AI, công nghệ mới phục vụ cho công việc.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo cấp chứng chỉ bên ngoài tổ chức.
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.
Môi trường có tính thử thách, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo.
Nhiều cơ hội đóng góp giá trị tốt đẹp tới xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng
Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng từ 12h - 14h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
