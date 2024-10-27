Tuyển Business Development Leader thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự

Xây dựng, quản lý và định hướng nhân sự cấp dưới nhằm đạt mục tiêu do Ban lãnh đạo đề ra Trực tiếp đào tạo, dẫn dắt để nhân viên nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc Phối hợp cùng Trưởng phòng nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu và đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ Tìm hiểu và đưa ra các giải pháp tạo động lực, gắn kết nhân viên Tham gia vào việc đề xuất, tuyển dụng cho đội nhóm đang phụ trách Theo dõi tiến độ công việc nhóm và báo cáo nhằm đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng như mong đợi

Xây dựng, quản lý và định hướng nhân sự cấp dưới nhằm đạt mục tiêu do Ban lãnh đạo đề ra

Trực tiếp đào tạo, dẫn dắt để nhân viên nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc

Phối hợp cùng Trưởng phòng nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu và đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ

Tìm hiểu và đưa ra các giải pháp tạo động lực, gắn kết nhân viên

Tham gia vào việc đề xuất, tuyển dụng cho đội nhóm đang phụ trách

Theo dõi tiến độ công việc nhóm và báo cáo nhằm đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng như mong đợi

2. Thu mua bản quyền nhằm đa dạng các kho tài nguyên trong và ngoài nước

Tiếp nhận mục tiêu, định hướng chiến lược từ cấp trên; từ đó đưa ra kế hoạch triển khai thu mua bản quyền kho tài nguyên về nhạc và footage quốc tế Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu nội bộ về các kho tài nguyên theo dự án; từ đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp thu mua hiệu quả tới cấp trên Tìm kiếm, liên hệ và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác cấp bản quyền trên thế giới Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với đối tác Lưu trữ, quản lý hệ thống dữ liệu về đối tác. Đề xuất và thực thi các kế hoạch nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền vững với đối tác

Tiếp nhận mục tiêu, định hướng chiến lược từ cấp trên; từ đó đưa ra kế hoạch triển khai thu mua bản quyền kho tài nguyên về nhạc và footage quốc tế

Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu nội bộ về các kho tài nguyên theo dự án; từ đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp thu mua hiệu quả tới cấp trên

Tìm kiếm, liên hệ và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác cấp bản quyền trên thế giới

Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với đối tác

Lưu trữ, quản lý hệ thống dữ liệu về đối tác.

Đề xuất và thực thi các kế hoạch nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền vững với đối tác

3. Quản trị rủi ro hệ thống

Phối hợp cùng đội ngũ nội bộ để đảm bảo các kho tài nguyên thu mua được khai thác hiệu quả Xây dựng quy định, chính sách, phương án bảo mật... về kho tài nguyên Thu mua để ngăn ngừa các rủi ro phát sinh Tham gia xử lý các rủi ro về bản quyền, tranh chấp điều khoản, hợp đồng Phối hợp với các đối tác để khắc phục các sự cố nếu có trong thời gian sớm nhất

Phối hợp cùng đội ngũ nội bộ để đảm bảo các kho tài nguyên thu mua được khai thác hiệu quả

Xây dựng quy định, chính sách, phương án bảo mật... về kho tài nguyên Thu mua để ngăn ngừa các rủi ro phát sinh

Tham gia xử lý các rủi ro về bản quyền, tranh chấp điều khoản, hợp đồng

Phối hợp với các đối tác để khắc phục các sự cố nếu có trong thời gian sớm nhất

4. Nghiên cứu và đánh giá thị trường

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra ý tưởng về thu mua, phát triển kinh doanh Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới nhất về thị trường âm nhạc, bản quyền âm nhạc và giải trí Cập nhật các xu hướng về Công nghệ

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra ý tưởng về thu mua, phát triển kinh doanh

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng mới nhất về thị trường âm nhạc, bản quyền âm nhạc và giải trí

Cập nhật các xu hướng về Công nghệ

5. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp bằng Cử nhân/Thạc sĩ các ngành Âm nhạc, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Ngoại giao ... hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong ngành Âm nhạc hoặc Thu mua các tài nguyên trên thị trường Quốc tế. Có sẵn network với các bên cấp kho tài nguyên là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên đã có thành tựu về quản lý kho tài nguyên quốc tế, hoặc thành công trong việc thu mua các sản phẩm, dự án lớn Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí quản lý Có kiến thức về quản lý dự án, thu mua tài nguyên từ thị trường quốc tế và quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có network tốt trong ngành marketing, âm nhạc; khả năng tìm kiếm và quan hệ đối tác xuất sắc. Tiếng Anh tốt, IELTS từ 6.5 hoặc các bằng cấp khác có giá trị tương đương. Có khả năng giao tiếp thành thạo với đối tác nước ngoài. Biết thêm ngoại ngữ khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha,... là một lợi thế. Có khả năng nghiên cứu phân tích và đánh giá thị trường, số liệu Kỹ năng xây dựng và thực thi kế hoạch Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục hiệu quả Chủ động, nhạy bén, linh hoạt Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm Cầu tiến, chịu khó học hỏi, nghiên cứu Khả năng chịu đựng áp lực công việc, làm việc nhóm tốt Có thể tạo động lực và truyền cảm hứng tới người khác Ưu tiên các ứng viên có định hướng rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài.

Ứng viên tốt nghiệp bằng Cử nhân/Thạc sĩ các ngành Âm nhạc, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh, Ngoại giao ... hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong ngành Âm nhạc hoặc Thu mua các tài nguyên trên thị trường Quốc tế. Có sẵn network với các bên cấp kho tài nguyên là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã có thành tựu về quản lý kho tài nguyên quốc tế, hoặc thành công trong việc thu mua các sản phẩm, dự án lớn

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí quản lý

Có kiến thức về quản lý dự án, thu mua tài nguyên từ thị trường quốc tế và quản trị kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có network tốt trong ngành marketing, âm nhạc; khả năng tìm kiếm và quan hệ đối tác xuất sắc.

Tiếng Anh tốt, IELTS từ 6.5 hoặc các bằng cấp khác có giá trị tương đương. Có khả năng giao tiếp thành thạo với đối tác nước ngoài.

Biết thêm ngoại ngữ khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha,... là một lợi thế.

Có khả năng nghiên cứu phân tích và đánh giá thị trường, số liệu

Kỹ năng xây dựng và thực thi kế hoạch

Kỹ năng quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục hiệu quả

Chủ động, nhạy bén, linh hoạt

Có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm

Cầu tiến, chịu khó học hỏi, nghiên cứu

Khả năng chịu đựng áp lực công việc, làm việc nhóm tốt

Có thể tạo động lực và truyền cảm hứng tới người khác

Ưu tiên các ứng viên có định hướng rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 15.000.000 (deal theo năng lực) Xét tăng lương 2 lần/ năm Thưởng hiệu quả công việc cao, tùy theo giá trị deal mang về Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm Thưởng đối với nhân sự xuất sắc hàng tháng Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Teambuilding, Company trip hàng năm Hỗ trợ máy tính khi làm việc Cơ hội thăng tiến lên làm Trưởng phòng Thu mua Nội dung. Được đào tạo về các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành “công nghiệp nội dung số” đặc biệt là âm nhạc trên nền tảng Youtube. Có cơ hội nghiên cứu về các xu thế nội dung giải trí mới và cách thức kinh doanh nội dung số. Được tiếp cận và ứng dụng các công nghệ AI, công nghệ mới phục vụ cho công việc. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo cấp chứng chỉ bên ngoài tổ chức. Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc. Môi trường có tính thử thách, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo. Nhiều cơ hội đóng góp giá trị tốt đẹp tới xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ... Thời gian làm việc:

Mức lương: từ 15.000.000 (deal theo năng lực)

Xét tăng lương 2 lần/ năm

Thưởng hiệu quả công việc cao, tùy theo giá trị deal mang về

Thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Thưởng đối với nhân sự xuất sắc hàng tháng

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Teambuilding, Company trip hàng năm

Hỗ trợ máy tính khi làm việc

Cơ hội thăng tiến lên làm Trưởng phòng Thu mua Nội dung.

Được đào tạo về các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành “công nghiệp nội dung số” đặc biệt là âm nhạc trên nền tảng Youtube.

Có cơ hội nghiên cứu về các xu thế nội dung giải trí mới và cách thức kinh doanh nội dung số.

Được tiếp cận và ứng dụng các công nghệ AI, công nghệ mới phục vụ cho công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo cấp chứng chỉ bên ngoài tổ chức.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.

Môi trường có tính thử thách, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo.

Nhiều cơ hội đóng góp giá trị tốt đẹp tới xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Thời gian làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng

Thời gian: 8h30 đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng từ 12h - 14h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin