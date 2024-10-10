Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 đường số 51

- BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mục tiêu chính:
Phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng trọng điểm, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh số. Quản lý và thực hiện các dự án kinh doanh của công ty trên Amazon một cách hiệu quả.
Phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng trọng điểm, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng doanh số.
Quản lý và thực hiện các dự án kinh doanh của công ty trên Amazon một cách hiệu quả.
Business Development
Phân tích nhu cầu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh, từ đó có đề xuất ý tưởng tạo ra Leads mới. Định hướng, phát triển và tối ưu quy trình bán hàng và phát triển kinh doanh cho các Dịch vụ hỗ trợ bán hàng TMĐT quốc tế của TTK Global Ventures. Lên kế hoạch và trực tiếp triển khai chiến lược mở rộng network, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và người có ảnh hưởng trong ngành Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả chuyển đổi khách hàng. Hỗ trợ nhân viên hoặc trực tiếp bán hàng, Pitching, đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng và đối tác.
Phân tích nhu cầu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh, từ đó có đề xuất ý tưởng tạo ra Leads mới.
Định hướng, phát triển và tối ưu quy trình bán hàng và phát triển kinh doanh cho các Dịch vụ hỗ trợ bán hàng TMĐT quốc tế của TTK Global Ventures.
Lên kế hoạch và trực tiếp triển khai chiến lược mở rộng network, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và người có ảnh hưởng trong ngành
Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả chuyển đổi khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên hoặc trực tiếp bán hàng, Pitching, đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng và đối tác.
2. Quản lý dự án:
Với mỗi hợp đồng đã ký với khách hàng: Lập kế hoạch chi tiết và quản lý tiến độ thực hiện dự án; Phối hợp với các bộ phận liên quan (Quản lý sản phẩm, Dịch vụ, Đối tác outsource) để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Báo cáo tiến độ và kết quả dự án cho Giám đốc Dự án.
Với mỗi hợp đồng đã ký với khách hàng: Lập kế hoạch chi tiết và quản lý tiến độ thực hiện dự án; Phối hợp với các bộ phận liên quan (Quản lý sản phẩm, Dịch vụ, Đối tác outsource) để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Báo cáo tiến độ và kết quả dự án cho Giám đốc Dự án.
3. Leadership & Collaboration
Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển team bao gồm: Sale, Account. Dẫn dắt và truyền cảm hứng cho một đội ngũ, nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo, đổi mới và trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển team bao gồm: Sale, Account.
Dẫn dắt và truyền cảm hứng cho một đội ngũ, nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo, đổi mới và trách nhiệm.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại... Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn thành thạo (giao tiếp, đàm phán, viết email).
Bằng cấp: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại...
Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn thành thạo (giao tiếp, đàm phán, viết email).
Các kinh nghiệm liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Account Manager, Sale Manager) trong lĩnh vực thương mại điện tử, Marketing hoặc xuất khẩu, bán hàng B2B Có mối quan hệ với các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VN có nhu cầu phát triển TMĐT quốc tế Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc. Có khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết Có khả năng làm việc nhóm
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Account Manager, Sale Manager) trong lĩnh vực thương mại điện tử, Marketing hoặc xuất khẩu, bán hàng B2B
Có mối quan hệ với các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VN có nhu cầu phát triển TMĐT quốc tế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.
Có khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết
Có khả năng làm việc nhóm
Các yêu cầu khác
Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng sản phẩm, tiêu dùng mới. Tư duy logic và số liệu Quan điểm “CAN DO”, tinh thần đổi mới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng thử nghiệm Khả năng làm việc dưới áp lực cao và định hướng kết quả.
Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng sản phẩm, tiêu dùng mới.
Tư duy logic và số liệu
Quan điểm “CAN DO”, tinh thần đổi mới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng thử nghiệm
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và định hướng kết quả.

Tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 18.000.000 VNĐ + Hoa hồng theo kết quả kinh doanh Làm việc trong môi trường năng động Thu nhập hấp dẫn, chế độ phúc lợi tốt
Mức lương: Từ 18.000.000 VNĐ + Hoa hồng theo kết quả kinh doanh
Mức lương:
Làm việc trong môi trường năng động
Thu nhập hấp dẫn, chế độ phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 26 Street No. 51-BTT, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

