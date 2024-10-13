Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

YooSeller là giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho nhà bán hàng bao gồm phần mềm và tích hợp các thiết bị IoT, được thiết kế dựa trên ba trụ cột công nghệ: số hóa (ERP), ảo hóa (VR360 Tour), xanh hóa (IoT).

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu định hướng sản phẩm của YooSeller (FnB, Retail). Quản lý và phát triển nhân sự, hoạt động kinh doanh trong phòng. Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao. Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của phòng. Tìm kiếm, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp. Phân tích thị trường, khách hàng, đề xuất các chính sách cần thiết. Phối hợp và tham gia trong chiến lược marketing cùng bộ phận marketing. Báo cáo công việc đến cấp trên.

Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu định hướng sản phẩm của YooSeller (FnB, Retail).

Quản lý và phát triển nhân sự, hoạt động kinh doanh trong phòng.

Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu được giao.

Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của phòng.

Tìm kiếm, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp.

Phân tích thị trường, khách hàng, đề xuất các chính sách cần thiết.

Phối hợp và tham gia trong chiến lược marketing cùng bộ phận marketing.

Báo cáo công việc đến cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh,... Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong mảng B2B hoặc các giải pháp SaaS dành cho doanh nghiệp FnB, Retail. Có kiến thức về ngành công nghệ thông tin và SaaS. Đã từng quản lý dự án và quy trình bán hàng, cung cấp giải pháp công nghệ. Giao tiếp tốt, trung thực, cầu thị. Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và hướng dẫn đội ngũ. Có khả năng thuyết trình chuyên nghiệp và thuyết phục. Ưu tiên có Tiếng Anh tốt.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh,...

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong mảng B2B hoặc các giải pháp SaaS dành cho doanh nghiệp FnB, Retail.

Có kiến thức về ngành công nghệ thông tin và SaaS.

Đã từng quản lý dự án và quy trình bán hàng, cung cấp giải pháp công nghệ.

Giao tiếp tốt, trung thực, cầu thị.

Có khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và hướng dẫn đội ngũ.

Có khả năng thuyết trình chuyên nghiệp và thuyết phục.

Ưu tiên có Tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty. Thưởng upto 3 tháng lương/năm. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty. Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin