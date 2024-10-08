Tuyển Business Development Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PI GAMING
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH PI GAMING

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 6

- 8 Calmet, Quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và phát triển team. Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu. Tiến hành nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới và phát hiện nhu cầu khách hàng. Đào tạo các nhân viên mới thành các nhân viên kinh doanh xuất sắc. Báo cáo cho ban lãnh đạo về thực trạng kinh doanh cũng như những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới chi phí. và chiến lược kinh doanh tổng thể. Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ. Mở rộng network, hợp tác với các bên khác để phát triển dự án.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Quản trị kinh doanh, Tài chính,... Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Nhân viên Phát triển kinh doanh, Nhân viên Kinh doanh hoặc các vị trí tương tự. Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu. Kỹ năng phản biện và làm việc nhóm. Có kinh nghiệm kinh doanh các dòng sản phẩm du lịch, tài chính, giáo dục là một lợi thế. Có kinh nghiệm chạy doanh số và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu. Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán. Tự tin chào hàng đến nhiều loại đối tượng khách hàng. Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ. Ngoại hình khá, Tiếng Anh tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30.000.000 + Thưởng hoa hồng. Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần. BHXH, BHYT đầy đủ. Làm việc trong môi trường NĂNG ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP có nhiều cơ hội thăng tiến. Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa. TeamBuilding hàng năm. Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới. Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hóa "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4-6-8 Clamette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

