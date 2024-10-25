Tuyển Business Development Manager thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn Phòng CITIGYM - 526 Điện Biên Phủ, P. 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo chi tiêu tài chính doanh thu cho Công ty

Nhiệm vụ 2: Quản lý ngân sách đã được duyệt của các hoạt động tổ chức sự kiện, liên kết hợp tác

Nhiệm vụ 3: Quản lý khai thác nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng tìm kiếm được thông qua hoạt động tiếp thị trực tiếp và liên kết hợp tác

Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học - chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan

2. Kiến thức:

- Kiến thức về Marketing, truyền thông, agency, lập kế hoạch, xây dựng proposal, quan hệ đối tác

3. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm từ 4 năm trong lĩnh vực trao đổi hợp tác

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm - Kỹ năng lên kế hoạch - Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao trong công việc - Kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

5. Các yêu cầu khác:

- Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp - Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi cao - Giao tiếp, ứng xử tốt với mọi người

Phúc Lợi

Phúc lợi:

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc - Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,... - Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí - Thưởng lễ, tết, sinh nhật - Khám sức khỏe định kỳ

Phụ cấp khác :

- Phụ cấp cơm 30,000/ngày làm việc - Phụ cấp gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển

