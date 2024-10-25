Tuyển Business Development Manager thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Business Development Manager thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn Phòng CITIGYM

- 526 Điện Biên Phủ, P. 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Nhiệm vụ 1: Đảm bảo chi tiêu tài chính doanh thu cho Công ty
Nhiệm vụ 2: Quản lý ngân sách đã được duyệt của các hoạt động tổ chức sự kiện, liên kết hợp tác
Nhiệm vụ 3: Quản lý khai thác nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng tìm kiếm được thông qua hoạt động tiếp thị trực tiếp và liên kết hợp tác
Nhiệm vụ 4: Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học - chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan
2. Kiến thức:
- Kiến thức về Marketing, truyền thông, agency, lập kế hoạch, xây dựng proposal, quan hệ đối tác
3. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm từ 4 năm trong lĩnh vực trao đổi hợp tác
4. Kỹ năng:
- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm - Kỹ năng lên kế hoạch - Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao trong công việc - Kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
5. Các yêu cầu khác:
- Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp - Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần học hỏi cao - Giao tiếp, ứng xử tốt với mọi người

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc - Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,... - Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí - Thưởng lễ, tết, sinh nhật - Khám sức khỏe định kỳ
Phụ cấp khác :
- Phụ cấp cơm 30,000/ngày làm việc - Phụ cấp gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

