Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty TNHH Relipa

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Quốc tế cho công ty Thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường để tìm kiếm các đối tác tiềm năng. Tiếp cận và đặt quan hệ hợp tác với các đối tác mới, giữ và phát triển quan hệ với các đối tác sẵn có Xử lý các vấn đề liên quan tới hợp đồng, đề xuất điều khoản hợp tác Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch, chương trình hợp tác với bên đối tác. Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai, tham gia các chiến dịch marketing, các sự kiện về công nghệ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và Quốc tế Tư vấn về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đối tác thông qua các kênh: email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp,... Báo cáo về kết quả công việc, kết quả kinh doanh cũng như các vấn đề, nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Leader
Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Quốc tế cho công ty
Thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường để tìm kiếm các đối tác tiềm năng.
Tiếp cận và đặt quan hệ hợp tác với các đối tác mới, giữ và phát triển quan hệ với các đối tác sẵn có
Xử lý các vấn đề liên quan tới hợp đồng, đề xuất điều khoản hợp tác
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch, chương trình hợp tác với bên đối tác.
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai, tham gia các chiến dịch marketing, các sự kiện về công nghệ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và Quốc tế
Tư vấn về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đối tác thông qua các kênh: email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp,...
Báo cáo về kết quả công việc, kết quả kinh doanh cũng như các vấn đề, nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Leader

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành về kinh tế Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các công ty IT Outsourcing Trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ ielts 6.0 trở lên (thành thạo 4 kỹ năng) Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tư vấn bán hàng tốt (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) Kỹ năng tư duy đổi mới, sáng tạo để đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội Nhanh nhẹn, nhạỵ bén trong kinh doanh và xử lý vấn đề linh loạt Tính cách quyết liệt, máu lửa, không ngại khó khăn thử thách
Trình độ đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành về kinh tế
Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các công ty IT Outsourcing
Trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ ielts 6.0 trở lên (thành thạo 4 kỹ năng)
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tư vấn bán hàng tốt (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt)
Kỹ năng tư duy đổi mới, sáng tạo để đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội
Nhanh nhẹn, nhạỵ bén trong kinh doanh và xử lý vấn đề linh loạt
Tính cách quyết liệt, máu lửa, không ngại khó khăn thử thách
Ưu tiên:
Ứng viên có kiến thức cơ bản về IT Ứng viên có kinh nghiệm Sale IT Outsource
Ứng viên có kiến thức cơ bản về IT
Ứng viên có kinh nghiệm Sale IT Outsource

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: upto 15M + Commission Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương. Review lương 02 lần/năm Lương tháng 13, lương tháng 14 và các khoản thưởng bonus khác Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,... Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm (1.25 ngày phép/tháng) Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam Bảo hiểm sức khỏe MIC Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...) Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...
Mức lương: upto 15M + Commission
Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương.
Review lương 02 lần/năm
Lương tháng 13, lương tháng 14 và các khoản thưởng bonus khác
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...
Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm (1.25 ngày phép/tháng)
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Bảo hiểm sức khỏe MIC
Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...)
Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty
Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Relipa

Công ty TNHH Relipa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

