Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Quốc tế cho công ty Thực hiện nghiên cứu và đánh giá thị trường để tìm kiếm các đối tác tiềm năng. Tiếp cận và đặt quan hệ hợp tác với các đối tác mới, giữ và phát triển quan hệ với các đối tác sẵn có Xử lý các vấn đề liên quan tới hợp đồng, đề xuất điều khoản hợp tác Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch, chương trình hợp tác với bên đối tác. Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai, tham gia các chiến dịch marketing, các sự kiện về công nghệ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và Quốc tế Tư vấn về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đối tác thông qua các kênh: email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp,... Báo cáo về kết quả công việc, kết quả kinh doanh cũng như các vấn đề, nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Leader

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành về kinh tế Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong các công ty IT Outsourcing Trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ ielts 6.0 trở lên (thành thạo 4 kỹ năng) Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tư vấn bán hàng tốt (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) Kỹ năng tư duy đổi mới, sáng tạo để đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội Nhanh nhẹn, nhạỵ bén trong kinh doanh và xử lý vấn đề linh loạt Tính cách quyết liệt, máu lửa, không ngại khó khăn thử thách

Ưu tiên:

Ứng viên có kiến thức cơ bản về IT Ứng viên có kinh nghiệm Sale IT Outsource

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15M + Commission Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương. Review lương 02 lần/năm Lương tháng 13, lương tháng 14 và các khoản thưởng bonus khác Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,... Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm (1.25 ngày phép/tháng) Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam Bảo hiểm sức khỏe MIC Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...) Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

