Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới Giới thiệu về các dịch vụ chuyển đổi số của FPT Digital tới Khách Hàng. Phối hợp với bộ phận chuyên gia tư vấn và giải pháp chuyên sâu trong quá trình bán hàng và quá trình triển khai dự án. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng tiềm năng và hiện tại. Thực hiện báo cáo kinh doanh định kỳ về hiệu quả công việc và đề xuất cải tiến thúc đẩy kinh doanh Học hỏi và cập nhật liên tục những dịch vụ sản phẩm mới của FPT Digital cũng như xu hướng thị trường về Chuyển Đổi Số để giới thiệu cho khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới

Giới thiệu về các dịch vụ chuyển đổi số của FPT Digital tới Khách Hàng.

Phối hợp với bộ phận chuyên gia tư vấn và giải pháp chuyên sâu trong quá trình bán hàng và quá trình triển khai dự án.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng tiềm năng và hiện tại.

Thực hiện báo cáo kinh doanh định kỳ về hiệu quả công việc và đề xuất cải tiến thúc đẩy kinh doanh

Học hỏi và cập nhật liên tục những dịch vụ sản phẩm mới của FPT Digital cũng như xu hướng thị trường về Chuyển Đổi Số để giới thiệu cho khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học... các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh B2B, phát triển thị trường hoặc bán hàng trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số là một lợi thế. Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Có khả năng làm việ độc lập và làm việc nhóm. Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học... các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh B2B, phát triển thị trường hoặc bán hàng trong lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng làm việ độc lập và làm việc nhóm.

Có tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại Tập đoàn FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong những môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn:

Được học tập và ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại Training nội bộ và giáo viên ngoài: Các công nghệ mới (AI, Cloud, BigData, IoT,...), kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên môn,... Thu nhập hấp dẫn, chế độ khen thưởng phong phú. Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT. Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại. Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế. Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

Được học tập và ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại

Training nội bộ và giáo viên ngoài: Các công nghệ mới (AI, Cloud, BigData, IoT,...), kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên môn,...

Thu nhập hấp dẫn, chế độ khen thưởng phong phú.

Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT.

Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế.

Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin