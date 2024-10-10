Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Beetsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Beetsoft
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty TNHH Beetsoft

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Beetsoft

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà 6th Elements, Đ. Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ và sắp xếp các cuộc hẹn dựa trên nhóm khách hàng mục tiêu của công ty. Đạt chỉ tiêu về số lượng cuộc gọi và chất lượng khách hàng theo tiêu chuẩn do công ty đặt ra. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: cung cấp hỗ trợ trước, trong và sau khi mua hàng, bao gồm cả hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp. Hỗ trợ các hoạt động quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến.
Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ và sắp xếp các cuộc hẹn dựa trên nhóm khách hàng mục tiêu của công ty. Đạt chỉ tiêu về số lượng cuộc gọi và chất lượng khách hàng theo tiêu chuẩn do công ty đặt ra.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng: cung cấp hỗ trợ trước, trong và sau khi mua hàng, bao gồm cả hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp.
Hỗ trợ các hoạt động quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc (Job Requirements):
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo để phát triển các kỹ năng cần thiết. Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (nếu biết tiếng Anh là một lợi thế). Ngoại hình ưa nhìn, tạo thiện cảm. Khả năng phản ứng nhanh trong công việc. Linh hoạt và thích ứng tốt với các tình huống khác nhau.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo để phát triển các kỹ năng cần thiết.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (nếu biết tiếng Anh là một lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt
Ngoại hình ưa nhìn, tạo thiện cảm.
Khả năng phản ứng nhanh trong công việc.
Linh hoạt và thích ứng tốt với các tình huống khác nhau.
Chỉ số KPI (Key Performance Indicators):
Số lượng cuộc gọi: Thực hiện một số lượng cuộc gọi nhất định với khách hàng mỗi ngày. Số lượng cuộc hẹn: Sắp xếp một số lượng cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng hàng tuần. Mức độ hài lòng của khách hàng: Theo dõi và cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng sau giao dịch. Chất lượng hỗ trợ: Đánh giá sự nhanh chóng và hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề của khách hàng.
Số lượng cuộc gọi: Thực hiện một số lượng cuộc gọi nhất định với khách hàng mỗi ngày.
Số lượng cuộc hẹn: Sắp xếp một số lượng cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng hàng tuần.
Mức độ hài lòng của khách hàng: Theo dõi và cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng sau giao dịch.
Chất lượng hỗ trợ: Đánh giá sự nhanh chóng và hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề của khách hàng.

Tại Công ty TNHH Beetsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn. Tham gia các sự kiện team building, tiệc tùng, du lịch công ty, v.v. Mức lương cạnh tranh, thưởng cuối năm, cùng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ.
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.
Tham gia các sự kiện team building, tiệc tùng, du lịch công ty, v.v.
Mức lương cạnh tranh, thưởng cuối năm, cùng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Beetsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Beetsoft

Công ty TNHH Beetsoft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Toà nhà 6th Elements, Đ. Nguyễn Văn Huyên, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

