Tuyển Business Development thu nhập 8 - 21 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Base Enterprise
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Mức lương
8 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toà Jasmine 1, HaDo Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, phường 12, quận 10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 21 Triệu

"Base không trả lương cố định cao, Base trả lương cao theo đúng năng lực"
Thu nhập = Lương cứng [8→20 triệu - theo level] + Thưởng doanh số [4%-21%] + Thưởng chiến dịch + Phụ cấp
1/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng chiến lược tiếp cận và tư vấn các giải pháp tối ưu cho khách hàng tiềm năng. Nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp. Thực hiện thuyết trình, demo sản phẩm và kiểm tra tính khả thi của các giải pháp đề xuất. Đàm phán, thống nhất các điều khoản và xử lý hợp đồng. Phối hợp triển khai giải pháp và đảm bảo sự thành công của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.
Xây dựng chiến lược tiếp cận và tư vấn các giải pháp tối ưu cho khách hàng tiềm năng.
Nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.
Thực hiện thuyết trình, demo sản phẩm và kiểm tra tính khả thi của các giải pháp đề xuất.
Đàm phán, thống nhất các điều khoản và xử lý hợp đồng.
Phối hợp triển khai giải pháp và đảm bảo sự thành công của khách hàng khi sử dụng sản phẩm.
Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2/ CHÂN DUNG ỨNG VIÊN
Sinh năm từ 1997 đến 2002. Ưu tiên ứng viên định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực tư vấn bán hàng (tầm nhìn tối thiểu 3 năm). Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn, hoặc chăm sóc khách hàng.
Sinh năm từ 1997 đến 2002.
Ưu tiên ứng viên định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực tư vấn bán hàng (tầm nhìn tối thiểu 3 năm).
Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn, hoặc chăm sóc khách hàng.
Base tìm kiếm những mảnh ghép đang tập trung phát triển cho sự nghiệp: mong muốn được làm chủ - startup; khao khát kiếm tiền; muốn khám phá - tìm tòi - học hỏi trong ngành quản trị và phần mềm; không sợ từ chối và cũng chẳng sợ thất bại.

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

3/ PHÚC LỢI
Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Happy Hour, Lễ, 8/3, 20/10, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,... Miễn phí tham gia các khóa học Quản Trị tại Base Academy+ (DX - Leader). Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng. Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm PTI cho nhân viên,...
Company Trip, Lương tháng 13, Sinh nhật, Happy Hour, Lễ, 8/3, 20/10, Thưởng, Bảo hiểm, Phụ cấp,...
Miễn phí tham gia các khóa học Quản Trị tại Base Academy+ (DX - Leader).
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm PTI cho nhân viên,...
-----------------
VỀ BASE
là nhà cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng hơn 9000+ đối tác doanh nghiệp. Base tự hào nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2023. Base luôn cải tiến và phát triển với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đại chúng - IPO vào năm 2026.
là nhà cung cấp nền tảng quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng hơn 9000+ đối tác doanh nghiệp.
Base tự hào nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2023.
Base luôn cải tiến và phát triển với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đại chúng - IPO vào năm 2026.
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI BASE - NƠI THỬ THÁCH THẬT SỰ BẮT ĐẦU
Người ta thường nói, B2B không dành cho những tay non. Nhưng tại Base, chúng tôi đặt niềm tin vào những bạn trẻ, những người dám đón nhận thử thách để bứt phá và tạo nên sự khác biệt. Đây chính là cơ hội để bạn phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Basers thường nói: “Một năm làm ở Base bằng ba năm làm ở chỗ khác”, bởi môi trường này đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự nỗ lực không ngừng. Những gì bạn gặt hái được chắc chắn sẽ tương xứng với công sức bỏ ra. Base không phải là nơi để tận hưởng hay nghỉ ngơi. Chúng tôi hoạt động trong ngành B2B, nơi mà sản phẩm phải thực sự vượt trội mới có thể thuyết phục được doanh nghiệp. Sản phẩm của Base không chỉ được tạo ra để giải quyết vấn đề, mà còn phải đạt đến sự xuất sắc. Tại Base, mọi thứ xoay quanh sản phẩm. Sales và Marketing đều có chung mục tiêu mang đến giá trị tối đa cho khách hàng. Gia nhập Base, bạn sẽ trở thành một phần của đội ngũ luôn đặt mục tiêu cao và không ngừng sáng tạo. Đây là cơ hội để bạn đóng góp và phát triển trong một môi trường đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.
Người ta thường nói, B2B không dành cho những tay non. Nhưng tại Base, chúng tôi đặt niềm tin vào những bạn trẻ, những người dám đón nhận thử thách để bứt phá và tạo nên sự khác biệt.
B2B không dành cho những tay non
chúng tôi đặt niềm tin vào những bạn trẻ
Đây chính là cơ hội để bạn phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Basers thường nói: “Một năm làm ở Base bằng ba năm làm ở chỗ khác”, bởi môi trường này đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự nỗ lực không ngừng. Những gì bạn gặt hái được chắc chắn sẽ tương xứng với công sức bỏ ra.
“Một năm làm ở Base bằng ba năm làm ở chỗ khác”,
Base không phải là nơi để tận hưởng hay nghỉ ngơi. Chúng tôi hoạt động trong ngành B2B, nơi mà sản phẩm phải thực sự vượt trội mới có thể thuyết phục được doanh nghiệp. Sản phẩm của Base không chỉ được tạo ra để giải quyết vấn đề, mà còn phải đạt đến sự xuất sắc.
Tại Base, mọi thứ xoay quanh sản phẩm. Sales và Marketing đều có chung mục tiêu mang đến giá trị tối đa cho khách hàng.
Gia nhập Base, bạn sẽ trở thành một phần của đội ngũ luôn đặt mục tiêu cao và không ngừng sáng tạo. Đây là cơ hội để bạn đóng góp và phát triển trong một môi trường đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.
Chúng tôi luôn chào đón những mảnh ghép khao khát vượt qua giới hạn, cùng nhau tạo nên những điều lớn lao tại Base.
☞ Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Toà Jasmine 1, HaDo Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, phường 12, quận 10, HCM
Địa chỉ làm việc:
Tầng 2, Toà Jasmine 1, HaDo Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, phường 12, quận 10, HCM
☞ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 12h00; 13h30 - 18h00 | Thứ 7: 8h30 - 12h00.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 12h00; 13h30 - 18h00 | Thứ 7: 8h30 - 12h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa A GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

