Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Với chiến lược trọng tâm hướng đến trở thành A GLOBAL IT SERVICE PROVIDER, cùng cam kết mạnh mẽ mở rộng hoạt động tại thị trường EU và Hàn Quốc, NTQ Solution tìm kiếm những tài năng trẻ sáng giá trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đam mê kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu tại các thị trường Quốc tế.

Dưới sự đào tạo trực tiếp của NTQ CEO và các “chiến thần” dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Development, các ứng viên sẽ có quá trình đào tạo lý thuyết, đào tạo kĩ năng thực chiến và gia nhập các chi nhánh Quốc tế của NTQ tại EU và Hàn Quốc:

Được đào tạo cả lý thuyết và thực hành về các kỹ năng tạo khách hàng tiềm năng như tìm kiếm, tư vấn, xây dựng lòng tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng Nắm bắt các xu hướng trong lĩnh vực CNTT, thông tin về các sản phẩm công nghệ tại NTQ Phối hợp để tạo đề xuất, bản demo, hợp đồng và hóa đơn tiêu chuẩn cao kịp thời cho khách hàng Phát triển và duy trì kênh bán hàng hiệu quả

Được đào tạo cả lý thuyết và thực hành về các kỹ năng tạo khách hàng tiềm năng như tìm kiếm, tư vấn, xây dựng lòng tin và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Nắm bắt các xu hướng trong lĩnh vực CNTT, thông tin về các sản phẩm công nghệ tại NTQ

Phối hợp để tạo đề xuất, bản demo, hợp đồng và hóa đơn tiêu chuẩn cao kịp thời cho khách hàng

Phát triển và duy trì kênh bán hàng hiệu quả

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Để tham gia ứng tuyển vào chương trình, bạn cần:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại hoặc kinh doanh quốc tế, đam mê lĩnh vực Sales. Ứng viên có kinh nghiệm học tập tại Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ hoặc Úc là lợi thế Có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp hoặc thực tập ở các vị trí Bán hàng/Tiếp thị trong các lĩnh vực CNTT/B2B là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Yêu cầu thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp và tư vấn tự tin với khách hàng quốc tế (tiếng Anh tương đương IELTS 7,0, tiếng Hàn tương đương TOPIK 5). Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt. Đam mê Bán hàng và sẵn sàng giải quyết các thách thức. Sẵn sàng làm việc tại chi nhánh NTQ tại nước ngoài

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại hoặc kinh doanh quốc tế, đam mê lĩnh vực Sales. Ứng viên có kinh nghiệm học tập tại Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Mỹ hoặc Úc là lợi thế

Có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp hoặc thực tập ở các vị trí Bán hàng/Tiếp thị trong các lĩnh vực CNTT/B2B là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Yêu cầu thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, có khả năng giao tiếp và tư vấn tự tin với khách hàng quốc tế (tiếng Anh tương đương IELTS 7,0, tiếng Hàn tương đương TOPIK 5).

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Đam mê Bán hàng và sẵn sàng giải quyết các thách thức.

Sẵn sàng làm việc tại chi nhánh NTQ tại nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Những quyền lợi và cơ hội độc quyền dành cho các ứng viên:

Được dẫn dắt và đào tạo trực tiếp bới NTQ CEO, với chương trình đào tạo toàn diện về lĩnh vực Business Development bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Phát triển chuyên môn về công nghệ tiên tiến và tham gia vào các dự án lớn liên quan đến những xu hướng phát triển mới nhất Cơ hội ký hợp đồng chính thức sau thời gian đào tạo với mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi độc quyền cho vị trí Business Development Cơ hội làm việc tại chi nhánh EU và Hàn Quốc của NTQ với các gói hỗ trợ chuyển đổi (visa, vé máy bay, nơi ở,..) Hỗ trợ cạnh tranh trong thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành Thúc đẩy sự nghiệp của bạn trên toàn cầu bằng cách làm việc với các khách hàng nổi tiếng tại các thị trường sôi động, tăng trưởng cao.

Được dẫn dắt và đào tạo trực tiếp bới NTQ CEO, với chương trình đào tạo toàn diện về lĩnh vực Business Development bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Phát triển chuyên môn về công nghệ tiên tiến và tham gia vào các dự án lớn liên quan đến những xu hướng phát triển mới nhất

Cơ hội ký hợp đồng chính thức sau thời gian đào tạo với mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi độc quyền cho vị trí Business Development

Cơ hội làm việc tại chi nhánh EU và Hàn Quốc của NTQ với các gói hỗ trợ chuyển đổi (visa, vé máy bay, nơi ở,..)

Hỗ trợ cạnh tranh trong thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành

Thúc đẩy sự nghiệp của bạn trên toàn cầu bằng cách làm việc với các khách hàng nổi tiếng tại các thị trường sôi động, tăng trưởng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin