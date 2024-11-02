Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mekong Tower 10F, 235 - 241 Cong Hoa, 13 Ward, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường APAC Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời. Làm việc tại Hà Nội hoặc TPHCM

Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường APAC

Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

Làm việc tại Hà Nội hoặc TPHCM

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tiếng Anh thành thạo Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng khu vực APAC

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm

Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc

Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tiếng Anh thành thạo

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng khu vực APAC

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 20.000.000 vnd/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực của nhân sự Thử việc nhận 100% lương Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Trong trường hợp phát sinh làm ngoài giờ, sẽ có lương OT theo quy định nhà nước Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến. Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,...

Thu nhập khởi điểm: up to 20.000.000 vnd/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực của nhân sự

Thử việc nhận 100% lương

Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Trong trường hợp phát sinh làm ngoài giờ, sẽ có lương OT theo quy định nhà nước

Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care...

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với MOR care.

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin