Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty CP Phần mềm MOR

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Roman Plaza Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường Hàn Quốc Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời. Gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe nhu cầu, liên hệ nội bộ, chuẩn bị báo giá, đề án, hợp đồng v.v.... Thực hiện hỗ trợ tổ chức các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm
Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường Hàn Quốc
Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án
Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.
Gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe nhu cầu, liên hệ nội bộ, chuẩn bị báo giá, đề án, hợp đồng v.v....
Thực hiện hỗ trợ tổ chức các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường ngành IT Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Sử dụng tốt tiếng Hàn
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường ngành IT
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm
Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc
Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Sử dụng tốt tiếng Hàn

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000Đ/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực Lương tháng 13 +thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất. Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động. Các chế độ khác: bảo hiểm, xăng xe, teambuilding, du lịch hàng năm, nghỉ phép,... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ VIB care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...
Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000Đ/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Lương tháng 13 +thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động.
Các chế độ khác: bảo hiểm, xăng xe, teambuilding, du lịch hàng năm, nghỉ phép,...
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ VIB care.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

