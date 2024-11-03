Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Roman Plaza Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường Hàn Quốc Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời. Gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe nhu cầu, liên hệ nội bộ, chuẩn bị báo giá, đề án, hợp đồng v.v.... Thực hiện hỗ trợ tổ chức các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm

Tìm kiếm khách hàng, khai thác, phát triển các cơ hội kinh doanh mới cùng với các đối tác tại thị trường Hàn Quốc

Phối hợp với team Sales theo sát khách hàng cũ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

Phân tích & dự báo tình hình khách hàng, thị trường, đề xuất các đối sách cần thiết kịp thời.

Gặp gỡ trực tiếp, lắng nghe nhu cầu, liên hệ nội bộ, chuẩn bị báo giá, đề án, hợp đồng v.v....

Thực hiện hỗ trợ tổ chức các buổi event, seminar liên quan đến quảng bá, kinh doanh sản phẩm

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường ngành IT Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Sử dụng tốt tiếng Hàn

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường ngành IT

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm

Có hiểu biết về thị trường và nhanh nhạy trong xử lý công việc

Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng tốt tiếng Hàn

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000Đ/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực Lương tháng 13 +thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên.... Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất. Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động. Các chế độ khác: bảo hiểm, xăng xe, teambuilding, du lịch hàng năm, nghỉ phép,... Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ VIB care. Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...

Thu nhập khởi điểm: up to 30.000.000Đ/ thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực

Lương tháng 13 +thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....

Xét tăng lương ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc

Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong môi trường trẻ, năng động.

Các chế độ khác: bảo hiểm, xăng xe, teambuilding, du lịch hàng năm, nghỉ phép,...

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với thẻ VIB care.

Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin