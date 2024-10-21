Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B1 - R4, Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý thông tin, hồ sơ lao động, thực hiện các thủ tục lao động nội bộ và theo quy định pháp luật, Giám sát thực hiện & kết quả làm việc của ngưởi lao động,Đảm bảo tuân thủ nội quy lao động, Thiết lập và phát triển Quan hệ lao động - Giải đáp, hướng dẫn người lao động về quyền lợi, chính sách,Xử lý khen thưởng - kỷ luật, Báo cáo công tác quản lý nhân sự

- Xây dựng cơ chế, chính sách phúc lợi, hệ thống lương thưởng cho doanh nghiệp. -Xây dựng cơ chế đánh giá năng lực, đề xuất các hình thức kỷ luật phù hợp cho từng trường hợp vi phạm cụ thể.

- Hướng dẫn & thực hiện chấm công, xác nhận công, Tham gia thiết lập chính sách lương, thưởng,Tính lương & giải quyết thắc mắc, khiếu nại về lương - Thực hiện thủ tục & giải quyết chế độ hưởng quyền lợi Bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện, Xử lý, kê khai Thuế thu nhập cá nhân

- Tham gia thiết lập công cụ đo lường và tiêu chí đánh giá, Tổ chức đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), Tổng hợp kết quả đánh giá, Tham gia Phân tích kết quả & đề xuất ý kiến cải thiện

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Triển khai các chương trình truyền thông quy định, chính sách công ty, Triển khai Chương trình sinh hoạt nội bộ định kỳ, Triển khai sự kiện chung của Công ty - Triển khai các chương trình phát triển Giá trị cốt lõi Công ty,Tổ chức chương trình thi đua tạo động lực, tăng năng suất lao động, cải tiến sáng tạo - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên nhân sự tổng hợp tại các công ty thương mại, sản xuất có quy mô từ 100 người trở lên. Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Kế toán

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí nhân viên nhân sự tổng hợp tại các công ty thương mại, sản xuất có quy mô từ 100 người trở lên.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Kế toán

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà, đóng BHXH sau thử việc Mức lương: Deal theo năng lực khi phỏng vấn 10-12M Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...) Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà, đóng BHXH sau thử việc

Mức lương: Deal theo năng lực khi phỏng vấn 10-12M

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin