Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinahud 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Kiểm soát chấm công, thực hiện tạm ứng, tính và thanh toán lương, thưởng,phúc lợi....cho Người lao động theo đúng quy trình và quy chế của công ty; Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH cho người lao động: Tăng, giảm, chế độ ốm đau thai sản....; Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN cho người lao động; Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên quan khác. Xây dựng, lên báo cáo về chính sách lương, thưởng phúc lợi, dự báo chi phí Thực hiện các công việc khác doTBP giao hoặc tùy theo khối lượng công việc của bộ phận từng thời điểm, TBP sẽ sắp xếp và phân công cho phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngànhvề tài chính, ngân hàng,quản trị nhân sự hoặc tương đương; Độ tuổi từ 24 đến 38 tuổi; Sử dụng tốt Excel, Word, PP; Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, đã làm C&B tại các công ty sản xuất, cách tính lương khoán; Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN Có kỹ năng giao tiếp, xử lý, phân tích số liệu,đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt; Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và trí nhớ tốt

Tại Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 14 triệu đồng + Phụ cấp (Điện thoại, chuyên cần, ăn trưa) + Hệ số đi Nhà máy + Thưởng sản lượng; Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép),ngày lễ Tết; Chế độ phúc lợi Công ty: Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; Các phúc lợi khác như hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, Thưởng các ngày Lễ/Tết. sinh nhật công ty, sinh nhật bản thân, Minibar hàng tuần.... Có xe đưa đón xuống Nhà máy; Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán (Xếp loại lao động, lì xì, quà tết, tàu xe...)...; Các chương trìnhđào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệpvụ trong năm; Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát hàng năm...; Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ CN và 2 thứ 7 cách tuần. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát Pro Company

