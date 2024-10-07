Tuyển C&B thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa Handico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

_ Chuẩn bị các thủ tục nhân sự: HĐLĐ và thủ tục nhân sự cho nhân viên mới; thủ tục chuyển HĐLĐ; thủ tục điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm; thủ tục thanh lý HĐLĐ...

_ Tham gia xây dựng các quy trình liên quan đến tiếp đón nhân viên mới; ký HĐLĐ; điều chuyển; bổ nhiệm, miễn nhiệm; thanh lý HĐLĐ...

_ Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự và các chế độ bảo hiểm đối với CBNV

_ Thực hiện các chế độ, thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo cho nhân viên công ty được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN

_ Duy trì mối quan hệ tốt với các bên nội bộ và bên ngoài thông qua giao tiếp chuyên nghiệp, thân thiện

_ Hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm trong phạm vi trách nhiệm cho CBNV

_ Thực hiện yêu cầu giải quyết các quyền lợi cho CBNV nghỉ ốm, nghỉ phép chăm sóc con, nghỉ thai sản (nếu có)

_ Tham mưu đề xuất giải pháp cho Trưởng phòng/Trưởng nhóm Quản lý Cán bộ để xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm và các chính sách nhân sự

_ Cập nhật, theo dõi, lưu trữ toàn bộ các dữ liệu liên quan đến nhân sự

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự hoặc tương đương

_ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, bảo hiểm, quản lý hợp đồng hoặc tương đương tại các công ty quy mô từ 300 Nhân sự trở lên

_ Nắm vững các đặc điểm của các nguồn nhân lực

_ Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

_ Có kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích và báo cáo tốt

_ Tư duy logic, linh hoạt và nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

_ Thưởng tháng lương thứ 13++

_ Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy năng lực tối đa

_ Hợp đồng đầy đủ (được hưởng đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm, có ngày Nghỉ lễ, Nghỉ phép, Nghỉ mát theo quy định)

_ Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, teambuilding, nghỉ hè trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

