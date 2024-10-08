Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên kế hoạch; lập ngân sách và thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ chính sách; định biên nhân sự theo quý/năm; Quản lý, việc chấm công bao gồm giờ làm việc, giờ nghỉ phép, nghỉ ốm, và các loại nghỉ khác, tính lương và chi trả lương; các chính sách đãi ngộ hàng tháng/quý/năm cho CBNV; Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHSK cho CBNV; Thực hiện các công việc liên quan đến thuế TNCN: đăng kí MST (cá nhân + người giảm trừ), kê khai hàng tháng, quyết toán thuế TNCN hàng năm; Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về lương, thưởng, các chế độ phúc lợi... cho CBNV; Tham gia xây dựng, tổng hợp, theo dõi kết quả đánh giá công việc định kỳ của các nhân viên toàn công ty; Thực hiện thủ tục xin cấp/ gia hạn visa, hồ sơ công tác nước ngoài của CBNV; Soạn thảo văn bản, thực hiện các thủ tục: hợp đồng lao động, bổ nhiệm/miễn nhiệm, khen thưởng, điều chỉnh lương, khen thưởng kỷ luật, thành lập phòng/ban/bộ phận, qui trình, quy định...; Tổng hợp, rà soát, lưu trữ hồ sơ nhân sự, hồ sơ của tổ chức; Quản trị hệ thống dữ liệu trong phạm vi công việc; Đề xuất, tư vấn cho trưởng phòng và ban lãnh đạo về các chính sách chế độ, đảm bảo đúng qui định của pháp luật và tối ưu hiệu quả trong doanh nghiệp; Thực hiện công tác báo cáo theo quy định; Triển khai các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật,...; 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Am hiểu pháp luật lao động, luật thuế thu nhập cá nhân; luật bảo hiểm và các pháp luật quy định khác liên quan đến Nhân sự Có kiến thức về quản trị nhân sự, xử lý thành thạo các nghiệp vụ C&B; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; giải quyết vấn đề tốt với nhân sự các phòng ban; Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt; Kỹ năng soạn thảo văn bản thành thạo; Thành thạo tin học văn phòng; tổng hợp báo cáo, số liệu Tư duy logic, có tính hệ thống; Giọng nói lưu loát, dễ nghe; Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Từ 12 - 16 triệu); Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định; BHSK theo chế độ của công ty; Khám sức khỏe hàng năm; Thưởng lương tháng 13, thưởng các Ngày lễ, tết, sinh nhật; 12 ngày phép/năm; Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm; Tham gia các buổi tiệc, sự kiện, các chương trình đào tạo của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

