Tuyển C&B thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển C&B thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 80A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện tính toán và chi trả lương/thưởng và các chế độ phúc lợi đãi ngộ theo quy định;
Thực hiện các thủ tục nhân sự (từ khi ký kết HĐLĐ với nhân sự cho đến khi nhân sự nghỉ việc) theo đúng quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc;
Quản lý, theo dõi và tư vấn thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng thử việc, HĐLĐ theo quy định.
Kiểm soát việc tuân thủ chế độ làm việc và ngoài giờ theo quy định.
Khai trình lao động, quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ và báo cáo bắt buộc theo qui định nhà nước liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ/chốt số BHXH, cấp thẻ BHYT, theo dõi đối chiếu số liệu với P.TCKT...); Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chế độ cho CBNV.
Tiếp nhận và hướng dẫn CBNV hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ Bảo hiểm. Làm thủ tục với Cơ quan BHXH để giải quyết các chế độ BHXH cho CBNV (ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất...).
Thực hiện chế độ, thủ tục liên quan đến thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bãi nhiệm, nghỉ việc, quản lý ngày phép...
Quản lý hồ sơ, dữ liệu nhân viên;
Hướng dẫn, tương tác, hỗ trợ các phòng ban trong việc quản lý và thực thi các chính sách, qui định.
Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu.
Cập nhật thông tin tiền lương thị trường, các qui định mới của nhà nước liên quan lĩnh vực lao động và đề xuất điều chỉnh phù hợp.
Khai trình lao động, quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ và báo cáo bắt buộc theo qui định nhà nước liên quan đến TNCN, BHXH, BHYT, BHTN (cấp sổ/chốt số BHXH, cấp thẻ BHYT, theo dõi đối chiếu số liệu với P.TCKT...); Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chế độ cho CBNV.
Hỗ trợ các công việc chung của P.HCNS

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, … hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí nhân viên, chuyên viên C&B hoặc các vị trí tương đương.
Thành thạo các công cụ MS. Office.
Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN.
Ứng viên biết Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý và phân tích số liệu, kỹ năng quản trị xung đột, tư duy quản trị và năng lực giải trình.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và trí nhớ tốt.
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 12-16 triệu + phụ cấp, thưởng lễ, Tết, …
Review lương định kỳ hàng năm.
Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, year-end party, …
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao động.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2-Thứ 6 (08h00-17h15) + sáng thứ 7 (08h30-12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

