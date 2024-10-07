Tuyển C&B thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 11.01, Lầu 11, Tòa nhà IPC, 1489 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Nghiệp vụ (60%):
Phụ trách công tác quản lý hồ sơ nhân sự, HĐLĐ; Phụ trách chấm công, theo dõi phép năm; Thực hiện tính lương, thưởng, chế độ cho người lao động; Thực hiện báo tăng giảm bảo hiểm, giải quyết chế độ cho NLĐ (thai sản, thất nghiệp, ốm đau, hưu trí,...); Đối chiếu số liệu và làm hồ sơ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; Cập nhật mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NLĐ; Thực hiện các báo cáo định kỳ
Phụ trách công tác quản lý hồ sơ nhân sự, HĐLĐ;
Phụ trách chấm công, theo dõi phép năm;
Thực hiện tính lương, thưởng, chế độ cho người lao động;
Thực hiện báo tăng giảm bảo hiểm, giải quyết chế độ cho NLĐ (thai sản, thất nghiệp, ốm đau, hưu trí,...);
Đối chiếu số liệu và làm hồ sơ thanh toán BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng;
Cập nhật mã số thuế TNCN và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NLĐ;
Thực hiện các báo cáo định kỳ
2. Xây dựng chính sách (40%):
Phối hợp với TP. HC-NS xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi cho Công ty; Xây dựng & đề xuất các chế độ lương thưởng theo phạm vi chuyên môn; Liên tục cập nhật quy định, văn bản pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn; Liên tục đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách lương, thưởng; Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động và chính sách quy định.
Phối hợp với TP. HC-NS xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi cho Công ty;
Xây dựng & đề xuất các chế độ lương thưởng theo phạm vi chuyên môn;
Liên tục cập nhật quy định, văn bản pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn;
Liên tục đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách lương, thưởng;
Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động và chính sách quy định.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan; Hiểu biết về luật lao động, các chính sách liên quan đến người lao động; Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên với các vị trí tương đương Kỹ năng tổ chức.
Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;
Hiểu biết về luật lao động, các chính sách liên quan đến người lao động;
Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên với các vị trí tương đương
Kỹ năng tổ chức.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cấp phát trang thiết bị đầy đủ hỗ trợ công việc. Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm, các hoạt động văn hóa truyền thông Công ty. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT, BHLĐ, BHXH.... Chế độ mừng sinh nhật, hiếu hỉ, lễ 30/4, Quốc Khánh, 8/3, 20/10, Trung Thu, v.v. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cấp phát trang thiết bị đầy đủ hỗ trợ công việc.
Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm, các hoạt động văn hóa truyền thông Công ty.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHYT, BHLĐ, BHXH....
Chế độ mừng sinh nhật, hiếu hỉ, lễ 30/4, Quốc Khánh, 8/3, 20/10, Trung Thu, v.v.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

