Tuyển C&B thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Thời vụ: 8 tháng

1. Chấm công và tính lương:

- Có kinh nghiệm kết xuất dữ liệu chấm công từ máy chấm công và các phần mềm chấm công (nếu có). Tổng hợp và xử lý dữ liệu chấm công chính xác, nhanh.

- Thực hiện tính lương chính xác về số liệu, đúng thời hạn.

- Có kỹ năng thiết kế bảng lương áp dụng cho nhiều đối tượng.

- Thực hiện báo cáo chi phí tiền lương định kỳ theo quy định của công ty và phòng Tài chính Kế hoạch.

- Thực hiện báo cáo chi phí lao động theo quy định (tình hình biến động nhân sự, chi phí lao động, ...)

2. Công việc BHXH:

- Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến BHXH định kỳ.

- Làm đề nghị thanh toán tiền BHXH theo đúng thông tin giữa bảng lương với dữ liệu BHXH.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ BHXH

- Có kinh nghiệm làm việc và xử lý thông tin với Thanh tra BHXH (nếu có).

- Thực hiện giải quyết các trường hợp hưởng chế độ BHXH của CBNV.

- Báo cáo dữ liệu BHXH định kỳ

3. Thuế TNCN:

- Cập nhật kiến thức và các quy định về luật thuế TNCN.

- Thực hiện tính thuế TNCN theo quy định: kê khai hàng tháng và quyết toán thuế TNCN hàng năm.

- Theo dõi và thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NLĐ đủ điều kiện.

- Quản lý dữ liệu và lập báo cáo về thuế TNCN hàng tháng/quý/năm.

4. Các thủ tục quản lý lao động:

- Quản lý, theo dõi và thực hiện thủ tục liên quan đến HĐLĐ: ký mới, tái ký, chấm dứt HĐLĐ.

-

- Lưu trữ HĐLĐ khoa học và logic.

- Thực hiện phỏng vấn thôi việc đối với NLĐ.

- Thực hiện báo cáo lao động theo quy định của cơ quan lao động quản lý.

- Một số công việc khác liên quan.

5. Chính sách, quy trình, quy định về C&B:

- Có kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo các chính sách, quy trình, quy định về tiền lương và phúc lợi.

- Tham mưu xây dựng thang bảng lương/khung lương cho công ty.

- Thực hiện khảo sát lương hàng năm, đánh giá và làm báo cáo phân tích chỉ số tiền lương thị trường so với công ty.

- Thực hiện các quy định, thủ tục điều chỉnh lương cho CBNV của công ty.

- Hỗ trợ cấp quản lý trong thực hiện đánh giá thành tích công việc (KPIs) của CBNV.

- Thực hiện các thủ tục khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật của CBNV khi có yêu cầu.

6. Công việc khác:

6. Công việc khác

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ của công ty.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động phúc lợi nữa (BH sức khỏe, BHTN, khám sức khỏe định kỳ)

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, QTKD, Luật

Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Thành thạo MS Office, đặc biệt tốt Excel.

Nắm vững kiến thức luật lao động

Chăm chỉ, kiên trì, tích cực, năng động

Sẵn sàng học hỏi

Ưu tiên nhận việc ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Ngày phép: 14 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin