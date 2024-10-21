Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao độngTheo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao động Lập danh sách thực hiện các chế độ theo yêu cầu của cơ quan BHXH Thực hiện việc thanh toán chế độ BHXH phát sinh hàng tháng cho người lao động Quyết toán các chế độ chính sách với cơ quan BHXH Quyết toán thuế TNCN theo Quý, năm Đăng ký MST, Giảm trừ NPT Giải quyết các chế độ thôi việc chấm dứt HĐLĐ Soạn thảo HĐLĐ, các QĐ Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển... Đề xuất và lập các quyết định khen thưởng ,kỷ luật của công ty Giám sát sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm nội quy kỷ luật của công ty Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập theo định kỳ (tháng, quý năm Liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở/ phòng lao động TB&XH, liên đoàn lao động) để đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy lao động, đăng ký lao động... Thực hiện các công việc được khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Theo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao độngTheo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao động
Lập danh sách thực hiện các chế độ theo yêu cầu của cơ quan BHXH
Thực hiện việc thanh toán chế độ BHXH phát sinh hàng tháng cho người lao động
Quyết toán các chế độ chính sách với cơ quan BHXH
Quyết toán thuế TNCN theo Quý, năm
Đăng ký MST, Giảm trừ NPT
Giải quyết các chế độ thôi việc chấm dứt HĐLĐ
Soạn thảo HĐLĐ, các QĐ Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển...
Đề xuất và lập các quyết định khen thưởng ,kỷ luật của công ty
Giám sát sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm nội quy kỷ luật của công ty
Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập theo định kỳ (tháng, quý năm
Liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở/ phòng lao động TB&XH, liên đoàn lao động) để đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy lao động, đăng ký lao động...
Thực hiện các công việc được khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Lao động tiền lương Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí C&B Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Sức khỏe tốt, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, chịu được cường độ làm việc caoKiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN...) Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power Point)
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Lao động tiền lương
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí C&B
Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Sức khỏe tốt, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, chịu được cường độ làm việc caoKiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN...)
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power Point)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ năng động, Chế độ phúc lợi đầy đủ Lương thưởng hấp dẫn Phụ cấp cơm trưa 730.000, gửi xe miễn phí
Môi trường làm việc trẻ năng động,
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Lương thưởng hấp dẫn
Phụ cấp cơm trưa 730.000, gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 422 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-c-b-thu-nhap-14-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job215758
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Tới 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 55 Triệu Công ty Cổ phần GEM
50 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Viettel Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Solar Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm