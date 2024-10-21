Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN
- Hà Nội: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Theo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao độngTheo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao động
Lập danh sách thực hiện các chế độ theo yêu cầu của cơ quan BHXH
Thực hiện việc thanh toán chế độ BHXH phát sinh hàng tháng cho người lao động
Quyết toán các chế độ chính sách với cơ quan BHXH
Quyết toán thuế TNCN theo Quý, năm
Đăng ký MST, Giảm trừ NPT
Giải quyết các chế độ thôi việc chấm dứt HĐLĐ
Soạn thảo HĐLĐ, các QĐ Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển...
Đề xuất và lập các quyết định khen thưởng ,kỷ luật của công ty
Giám sát sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm nội quy kỷ luật của công ty
Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập theo định kỳ (tháng, quý năm
Liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở/ phòng lao động TB&XH, liên đoàn lao động) để đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy lao động, đăng ký lao động...
Thực hiện các công việc được khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Lao động tiền lương
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí C&B
Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Sức khỏe tốt, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, chịu được cường độ làm việc caoKiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN...)
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power Point)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ năng động,
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Lương thưởng hấp dẫn
Phụ cấp cơm trưa 730.000, gửi xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
