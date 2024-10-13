Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao độngTheo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao động Lập danh sách thực hiện các chế độ theo yêu cầu của cơ quan BHXH Thực hiện việc thanh toán chế độ BHXH phát sinh hàng tháng cho người lao động Quyết toán các chế độ chính sách với cơ quan BHXH Quyết toán thuế TNCN theo Quý, năm Đăng ký MST, Giảm trừ NPT Giải quyết các chế độ thôi việc chấm dứt HĐLĐ Soạn thảo HĐLĐ, các QĐ Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển... Đề xuất và lập các quyết định khen thưởng ,kỷ luật của công ty Giám sát sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm nội quy kỷ luật của công ty Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập theo định kỳ (tháng, quý năm Liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở/ phòng lao động TB&XH, liên đoàn lao động) để đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy lao động, đăng ký lao động... Thực hiện các công việc được khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Theo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao độngTheo dõi chấm công, Lập bảng tính lương, thu nhập, Lập danh sách chuyển khoản ATM . Thông báo lương, thu nhập cho người lao động

Lập danh sách thực hiện các chế độ theo yêu cầu của cơ quan BHXH

Thực hiện việc thanh toán chế độ BHXH phát sinh hàng tháng cho người lao động

Quyết toán các chế độ chính sách với cơ quan BHXH

Quyết toán thuế TNCN theo Quý, năm

Đăng ký MST, Giảm trừ NPT

Giải quyết các chế độ thôi việc chấm dứt HĐLĐ

Soạn thảo HĐLĐ, các QĐ Bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển...

Đề xuất và lập các quyết định khen thưởng ,kỷ luật của công ty

Giám sát sát và lập biên bản các trường hợp vi phạm nội quy kỷ luật của công ty

Báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập theo định kỳ (tháng, quý năm

Liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở/ phòng lao động TB&XH, liên đoàn lao động) để đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy lao động, đăng ký lao động...

Thực hiện các công việc được khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Lao động tiền lương Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí C&B Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Sức khỏe tốt, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, chịu được cường độ làm việc caoKiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN...) Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power Point)

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự, Lao động tiền lương

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí C&B

Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Sức khỏe tốt, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, chịu được cường độ làm việc caoKiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN...)

Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, Power Point)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ năng động, Chế độ phúc lợi đầy đủ Lương thưởng hấp dẫn Phụ cấp cơm trưa 730.000, gửi xe miễn phí

Môi trường làm việc trẻ năng động,

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Lương thưởng hấp dẫn

Phụ cấp cơm trưa 730.000, gửi xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin