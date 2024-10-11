Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 23 Triệu

Mức lương 14 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 23 Triệu

Thực hiện chế độ chính sách, chế độ tiền lương, quản lý hồ sơ lao động:

Lập ngân sách nhân sự và kiểm soát và quản lý việc thực thi. Tham gia xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế lương, thưởng và cấu trúc thu nhập phù hợp với định hướng phát triển, ngành nghề kinh doanh đối với các vị trí tại Công ty. Tổng hợp chấm công, tính lương, điều chỉnh lương, phúc lợi, công tác BHXH, chế độ thuế thu nhập cá nhân, cho các Phòng/Ban tại Công ty. Thực hiện rà soát bảng lương Công ty hàng tháng. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản cho NLĐ, làm việc với cơ quan bảo hiểm khi có yêu cầu.

Lập ngân sách nhân sự và kiểm soát và quản lý việc thực thi.

Tham gia xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế lương, thưởng và cấu trúc thu nhập phù hợp với định hướng phát triển, ngành nghề kinh doanh đối với các vị trí tại Công ty.

Tổng hợp chấm công, tính lương, điều chỉnh lương, phúc lợi, công tác BHXH, chế độ thuế thu nhập cá nhân, cho các Phòng/Ban tại Công ty.

Thực hiện rà soát bảng lương Công ty hàng tháng.

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản cho NLĐ, làm việc với cơ quan bảo hiểm khi có yêu cầu.

2. Quan hệ lao động (liên quan đến chính sách, chế độ):

Tiếp nhận và thực hiện các hoạt động liên quan tới quan hệ lao động: giải đáp các thắc mắc của NLĐ xung quanh chế độ, chính sách,... Tư vấn và hỗ trợ tất cả các bộ phận về các vấn đề quan hệ lao động để đảm bảo quản lý hiệu quả, bao gồm: xử lý kỷ luật, khiếu nại, tranh chấp lao động...nhằm hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra.

Tiếp nhận và thực hiện các hoạt động liên quan tới quan hệ lao động: giải đáp các thắc mắc của NLĐ xung quanh chế độ, chính sách,...

Tư vấn và hỗ trợ tất cả các bộ phận về các vấn đề quan hệ lao động để đảm bảo quản lý hiệu quả, bao gồm: xử lý kỷ luật, khiếu nại, tranh chấp lao động...nhằm hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra.

3. Tham gia xây dựng tổ chức bộ máy và hệ thống chính sách nhân sự:

Tham gia và đóng góp ý kiến trong việc xây dựng tổ chức bộ máy và chế độ chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty. Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, hệ thống chức danh, đánh giá giá trị Công việc. Xây dựng/chỉnh sửa bổ sung hệ thống quy trình, quy định, quy chế... nhằm phục vụ việc thực hiện, áp dụng các chế độ, chính sách...

Tham gia và đóng góp ý kiến trong việc xây dựng tổ chức bộ máy và chế độ chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty.

Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, hệ thống chức danh, đánh giá giá trị Công việc.

Xây dựng/chỉnh sửa bổ sung hệ thống quy trình, quy định, quy chế... nhằm phục vụ việc thực hiện, áp dụng các chế độ, chính sách...

4. Theo dõi, triển khai và quản lý hiệu suất nhân viên, đánh giá mức độ hoàn thành công việc

5. Tham gia các công tác khác của phòng theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 14 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế v.v Có kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên C&B, Chuyên viên HRBP tại các công ty, tập đoàn có quy mô từ 200 nhân sự trở lên, ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng định biên, định mức lao động. . Am hiểu luật lao động và có khả năng vận dụng tốt vào lĩnh vực quản lý nhân sự. Hiểu biết rõ về các hệ thống tiền lương, thưởng và có khả năng áp dụng vào công việc. Khả năng tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch. Kỹ năng xử lý số liệu, sử dụng các hàm và các công thức tính toán trên phần mềm Excel. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel...). Năng lượng, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế v.v

Có kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên C&B, Chuyên viên HRBP tại các công ty, tập đoàn có quy mô từ 200 nhân sự trở lên, ưu tiên ứng viên làm việc tại các công ty sản xuất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng định biên, định mức lao động. .

Am hiểu luật lao động và có khả năng vận dụng tốt vào lĩnh vực quản lý nhân sự. Hiểu biết rõ về các hệ thống tiền lương, thưởng và có khả năng áp dụng vào công việc.

Khả năng tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch.

Kỹ năng xử lý số liệu, sử dụng các hàm và các công thức tính toán trên phần mềm Excel.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel...).

Năng lượng, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thu nhập lên đến 23 triệu+ phụ cấp Thưởng Quý theo kết quả kinh doanh. Thưởng tháng lương thứ 13 theo thâm niên làm việc trong năm. Thưởng các ngày lễ lớn. Tăng lương định kỳ hàng năm. Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên, tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,... Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Lương: Thu nhập lên đến 23 triệu+ phụ cấp

Thưởng Quý theo kết quả kinh doanh.

Thưởng tháng lương thứ 13 theo thâm niên làm việc trong năm.

Thưởng các ngày lễ lớn.

Tăng lương định kỳ hàng năm.

Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên, tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin