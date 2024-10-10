Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Vận hành chính sách và triển khai hệ thống lương, thưởng theo đúng quy định Kiểm soát hoạt động tính toán và chi trả lương, thưởng Kiểm soát ngân sách lương/thưởng theo định mức Đánh giá hiệu quả chính sách lương và đề xuất điều chỉnh phù hợp Báo cáo công tác lương thưởng theo định kỳ Triển khai hệ thống chính sách: Nội quy, quy định; Chính sách phúc lợi (BHXH và chế độ phúc lợi) theo đúng quy định Kiểm soát việc tuân thủ nội quy - quy định và chính sách phúc lợi công ty Kiểm soát ngân sách BHXH và phúc lợi công ty Đánh giá hiệu quả chính sách phúc lợi và đưa ra các đề xuất điều chỉnh, cải tiến phù hợp Báo cáo công tác Phúc lợi, BHXH theo định kỳ Quản lý hành chính Quản lý và kiểm soát hoạt động theo dõi hồ sơ pháp lý công ty: DKKD; DKDD; Hồ sơ công ty; ATLĐ Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các loại hồ sơ pháp lý tuân thủ theo quy định của pháp luật Duy trì quan hệ lao động trong tổ chức Phối hợp với các vị trí trong phòng nhân sự để thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi từ 28-40t, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

2. Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đăc biệt kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn hoặc bán lẻ

3. Hiểu biết về các nghiệp vụ trong nhà hàng – khách sạn.

4. Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

6. Sử dụng thành thạo word, excel.

7. Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

8. Có khả năng quản lý, tư duy cải tiến và xây dựng quy trình.

9. Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương : Thu nhập từ 15 -20 triệu + thưởng

2. Làm việc tại công ty kinh doanh về chuỗi Nhà hàng ẩm thực.

3. Thời gian làm việc: Giờ hành chính nghỉ Chiều T7 + CN

4. Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

5. Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ....

6. Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

