Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn G
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực thi nghiệp vụ nhân sự, thực thi chính sách tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN và các chế độ phúc lợi cho CBNV;
Chuẩn hóa dữ liệu nhân sự, lưu trữ và cập nhật hồ sơ nhân sự;
Cung cấp số liệu, báo cáo cho các phòng ban, cơ quan quản lý trực thuộc;
Thực hiện các giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách nhân sự trong Công ty;
Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế liên quan đến chế độ, chính sách, phúc lợi của các đơn vị thuộc sự quản lý của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học khối Kinh tế/ Luật/ Quản trị nguồn Nhân lực/ Quản trị kinh doanh;
3 - 5 năm kinh nghiệm làm công việc C&B trong các công ty có quy mô trên 300 nhân sự trở lên;
Hiểu rõ về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, luật thuế TNCN và các văn bản liên quan đến luật lao động;
Hiểu và sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan nghiệp vụ C&B (hệ thống quản trị thông tin nhân sự, hệ thống tính lương thưởng, kê khai tham gia/báo tăng giảm BHXH,...);
Sử dụng thành thạo Word, excel, powerpoint,...;
Có kỹ năng tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G Thì Được Hưởng Những Gì

Thời giam làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 CN;
Chế độ lương hấn dẫn, cạnh tranh trên thị trường;
Bảo hiểm sức khỏe;
Chính sách review lương hàng năm;
Chế độ thưởng: Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng cuối năm theo KQKD của công ty;
Được làm việc với nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực, cơ hội phát triển bản thân cao;
Được biết & làm việc với công cụ quản trị ưu việt;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Có cơ hội thăng tiến và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 207-01, tầng M, toà nhà N01A - Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

