Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 7, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Tính lương, chấm công định kì, tăng ca, theo dõi phép năm, thuế TNCN, BHXH, các khoản phụ cấp liên quan phù hợp với Luật định và chính sách công ty.

• Quản lý hồ sơ, dữ liệu liên quan đến người lao động, đảm bảo hồ sơ được cập nhật đầy đủ, chính xác cả trên hệ thống và hồ sơ giấy.

• Theo dõi các chế độ phúc lợi cho CBNV: sinh nhật, cưới hỏi, thăm viếng ốm đau, tang chế khi có phát sinh.

• Theo dõi các loại Hợp đồng (thử việc, HĐLĐ, tái kí HĐLĐ,...)

• Giải quyết các thủ tục nghỉ việc đầy đủ và phù hợp với luật định.

• Thực hiện các báo cáo liên quan đến nhân lực cung cấp cho các phòng ban trong công ty khi có yêu cầu.

• Định kỳ làm báo cáo tình hình lao động nộp cho cơ quan Nhà nước.

• Hỗ trợ các công việc khác trong Phòng Nhân sự khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm về công tác C&B tại công ty

• Siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trang bị 01 máy vi tính để làm việc.

- 01 điện thoại di động + 01 sim máy điện thoại.

- Thời gian làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc (đảm bảo 48h/ tuần).

- Được nghỉ 01 ngày/ tuần.

- Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định; Bảo hiểm TNLĐ.

- Được hưởng các chế độ theo quy chế của Công ty: lễ, Tết, phép, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH

