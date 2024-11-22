Tuyển C&B thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp Thanh Oai - Bích Hòa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Kiểm soát chấm công, thực hiện tạm ứng, tính và thanh toán lương, thưởng, phúc lợi....cho Người lao động theo đúng quy trình và quy chế của công ty;

Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH cho người lao động: Tăng, giảm, chế độ ốm đau thai sản....;

Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN cho người lao động;

Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên quan khác

Thực hiện các công việc khác do TBP giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệmít nhất từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực Nhân sự, quản lý vận hành.

Hiểu biết rõ về Luật LĐ, BHXH,...

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương : 9 - 11 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế

Trưa ăn cơm tại Bếp ăn công ty

Đầy đủ các chế độ : BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, khám sức khoẻ, du lịch hàng năm,...

Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

