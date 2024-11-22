Tuyển C&B thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển C&B thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công nghiệp Thanh Oai

- Bích Hòa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm soát chấm công, thực hiện tạm ứng, tính và thanh toán lương, thưởng, phúc lợi....cho Người lao động theo đúng quy trình và quy chế của công ty;
Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH cho người lao động: Tăng, giảm, chế độ ốm đau thai sản....;
Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN cho người lao động;
Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên quan khác
Thực hiện các công việc khác do TBP giao

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệmít nhất từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực Nhân sự, quản lý vận hành.
Hiểu biết rõ về Luật LĐ, BHXH,...

Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 9 - 11 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế
Trưa ăn cơm tại Bếp ăn công ty
Đầy đủ các chế độ : BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, khám sức khoẻ, du lịch hàng năm,...
Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh

Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

