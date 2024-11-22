Tuyển C&B thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm Công nghiệp Thanh Oai
- Bích Hòa, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Kiểm soát chấm công, thực hiện tạm ứng, tính và thanh toán lương, thưởng, phúc lợi....cho Người lao động theo đúng quy trình và quy chế của công ty;
Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH cho người lao động: Tăng, giảm, chế độ ốm đau thai sản....;
Thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN cho người lao động;
Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên quan khác
Thực hiện các công việc khác do TBP giao
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, hành chính, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệmít nhất từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực Nhân sự, quản lý vận hành.
Hiểu biết rõ về Luật LĐ, BHXH,...
Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 9 - 11 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế
Trưa ăn cơm tại Bếp ăn công ty
Đầy đủ các chế độ : BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, khám sức khoẻ, du lịch hàng năm,...
Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐTTM và XNK Hà Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
