Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 sảnh AB, tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

• Thực hiện các công việc vận hành C&D: Chấm công, Tính toán và chi trả lương thưởng cho nhân viên theo quy định của công ty

• Quản lý phúc lợi: Quản lý các chương trình phúc lợi của công ty, cập nhật và cải tiến các chính sách phúc lợi

• Tham gia vào các dự án liên quan đến C&B như đánh giá hiệu suất, xây dựng chính sách đãi ngộ, xây dựng quy trình, quy định, dự án phầm mềm nhân sự....

• Thực hiện công việc báo cáo số liệu nhân sự tháng, quý, năm

• Cập nhật thông tin về luật lao động: Theo dõi các thay đổi về luật lao động và đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

• Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực C&B

• Thành thạo các phần mềm Excel, Word, PowerPoint

• Có kiến thức sâu về luật lao động và các quy định liên quan đến C&B

• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

• Khả năng phân tích số liệu và báo cáo

• Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, khả năng làm việc dưới áp lực cao

• Thu nhập: Thương lượng

• Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành

• Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

• Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc

• Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

