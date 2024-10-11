Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 - 21, D5A khu biệt thự Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công tác liên quan đến thanh toán tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ cho Văn phòng Tập đoàn và 1 số đơn vị thành viên

- Thực hiện khai báo, quyết toán thuế TNCN theo quy định của Pháp luật

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe cho người lao động

- Tư vấn, trả lời các hỏi đáp của CBNV về chính sách, chế độ liên quan theo yêu cầu

- Thực hiện các thủ tục nhân sự (hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật...)

- Theo dõi việc tuân thủ các quy định của công ty, thực hiện triển khai các chế độ chính sách định kỳ đến người lao động

- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định về tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực và các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, thương mại dịch vụ

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng;

- Có khả năng làm việc theo nhóm/ làm việc độc lập. Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực;

- Kỹ năng hoạch định tổ chức, sắp xếp & lưu trữ tài liệu khoa học và hiệu quả.

- Linh hoạt giải quyết tình huống phát sinh.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận

- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VND/ ngày

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

- Miễn phí trà, cà phê, sử dụng lò vi sóng, tủ lạnh...

- Du lịch hè, teambuilding hàng năm.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.