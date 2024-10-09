Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
- Hà Nội: 05 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Tham gia công tác xây dựng chính sách chế độ
Tham gia soạn thảo, xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan đến lương và chính sách phúc lợi của Công ty. Truyền thông và triển khai quy chế, quy trình, quy định của Công ty. Thường xuyên đánh giá, đề xuất đổi mới, cải tiến quy chế, quy trình, quy định của Công ty.
2. Quan hệ lao động
Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động trong công ty. Là cầu nối giữa Công ty và người lao động Tiếp nhận, xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến tiền lương, chế độ phúc lợi cho người lao động Hướng dẫn thủ tục chấm dứt HĐLĐ và thực hiện thủ tục chấm dứt HĐLĐ. Chịu trách nhiệm trong công tác xử lý kỷ luật
3. Công tác C&B
Thực hiện công tác tính lương, thưởng Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động (KPI) Thực hiện các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động: BHXH, Bảo hiểm PTI, tổ chức khám sức khỏe, hỗ trợ chi phí gửi trẻ, ăn ca.... Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tiền lương và các chế độ chính sách phúc lợi của Công ty. Tổng hợp thuế TNCN, Quyết toán thuế (Không bắt buộc)
4. Công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty có quy mô 200NS trở lên
Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, excel tốt
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động.
Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương Upto 15 triệu (thoả thuận theo năng lực)
Ngoài lương hàng tháng, công ty hỗ trợ tiền ăn trưa 650.000đ/ tháng, có căng tin ăn trưa
Các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh, có lương tháng 13,14..
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm, cơ hội thăng tiến cao
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác, hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
Chế độ khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBNV hàng năm
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty
Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát của Tổng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
