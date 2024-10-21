Tuyển Hành chính Công ty TNHH Infoplus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Infoplus
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Infoplus

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà IDMC, số 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Kiểm tra, giám sát việc chấm công và thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của toàn bộ nhân viên. Quản lý chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của doanh nghiệp. Tính toán và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng và vào các dịp lễ, tết.
• Tổ chức lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ lương, các hồ sơ đề bạt thăng tiến, giấy đề nghị tăng lương, kỷ luật hạ lương, hồ sơ bàn giao khi thôi việc và các chứng từ khác liên quan đến lương. Phối hợp theo dõi, quản lý hệ thống chính sách phúc lợi của doanh nghiệp.
• Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ cơ quan BHXH cho NLĐ tham gia và hướng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định. Soạn một số văn bản liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BHTN.
• Quản lý theo dõi và lập tờ khai PIT. Viết hóa đơn thu nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động (nếu có).
• Đề xuất xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chính sách về lương, khen thưởng, các quy định, quy chế,... của Doanh nghiệp.
• Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật.
• Lập hồ sơ làm thẻ ATM cho nhân viên và làm việc với ngân hàng.
• Giải quyết thôi việc cho nhân viên.
• Giải đáp mọi thắc mắc liên quan chính sách tiền lương và các vấn đề có liên quan khác.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi phù hợp: 25 - 40 tuổi.
• Trình độ đại học hoặc tương đương. Tốt nghiệp các ngành về tài chính, ngân hàng, quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí nhân viên C&B, chuyên viên C&B hoặc các vị trí tương đương.
• Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh đọc hiểu
• Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN.
• Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Infoplus Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc từ t2-t6, 8h30-17h30
• Lương upto 15tr
• Môi trường trẻ trung, năng động.
• Thưởng các ngày lễ tết theo quy định, tháng lương 13, thưởng theo doanh thu công ty
• Được thoả sức sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới.
• Được tự chủ quản lý công việc và phát triển bản thân.
• Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty.
• Khám sức khỏe cho nhân viên 01 lần/năm và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Infoplus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm Hà Nội - 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

