Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia các dự án thách thức trong lĩnh vực viễn thông với khách hàng lớn. Nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng được yêu cầu. Lập trình, tối ưu code, xây dựng các phần mềm quản lý điều khiển thiết bị trong mạng viễn thông 5G.
Tham gia các dự án thách thức trong lĩnh vực viễn thông với khách hàng lớn.
Nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng được yêu cầu.
Lập trình, tối ưu code, xây dựng các phần mềm quản lý điều khiển thiết bị trong mạng viễn thông 5G.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước; Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa.. Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên (CPA > 3.0) các trường Đại học; Có tối thiểu 6 tháng (fresher) hoặc 1 năm (junior) kinh nghiệm lập trình nhúng; Nắm chắc kiến thức lập trình C; Có kiến thức cơ bản về mạng viễn thông, IPC, các giao thức kết nối là một điểm cộng; Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành linux là một điểm cộng.
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước;
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa..
Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên (CPA > 3.0) các trường Đại học;
Có tối thiểu 6 tháng (fresher) hoặc 1 năm (junior) kinh nghiệm lập trình nhúng;
Nắm chắc kiến thức lập trình C;
Có kiến thức cơ bản về mạng viễn thông, IPC, các giao thức kết nối là một điểm cộng;
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành linux là một điểm cộng.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn 10 – 20M/tháng; Xét lương hàng năm, lương tháng 13, thưởng kinh doanh dựa trên kết quả công việc và hiệu quả hoạt động của công ty; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; 01 giờ nghỉ phép có lương mỗi ngày cho phụ nữ có con dưới 12 tháng; Môi trường làm việc hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện ; Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần. Câu lạc bộ: chạy, bóng đá, game,... Thời gian làm làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6
Chế độ lương hấp dẫn 10 – 20M/tháng;
Xét lương hàng năm, lương tháng 13, thưởng kinh doanh dựa trên kết quả công việc và hiệu quả hoạt động của công ty;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm;
01 giờ nghỉ phép có lương mỗi ngày cho phụ nữ có con dưới 12 tháng;
Môi trường làm việc hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện ;
Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần. Câu lạc bộ: chạy, bóng đá, game,...
Thời gian làm làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16,Tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

