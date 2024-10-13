Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia các dự án thách thức trong lĩnh vực viễn thông với khách hàng lớn. Nghiên cứu và thiết kế để đáp ứng được yêu cầu. Lập trình, tối ưu code, xây dựng các phần mềm quản lý điều khiển thiết bị trong mạng viễn thông 5G.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước; Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa.. Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên (CPA > 3.0) các trường Đại học; Có tối thiểu 6 tháng (fresher) hoặc 1 năm (junior) kinh nghiệm lập trình nhúng; Nắm chắc kiến thức lập trình C; Có kiến thức cơ bản về mạng viễn thông, IPC, các giao thức kết nối là một điểm cộng; Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành linux là một điểm cộng.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn 10 – 20M/tháng; Xét lương hàng năm, lương tháng 13, thưởng kinh doanh dựa trên kết quả công việc và hiệu quả hoạt động của công ty; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm; 01 giờ nghỉ phép có lương mỗi ngày cho phụ nữ có con dưới 12 tháng; Môi trường làm việc hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện ; Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần. Câu lạc bộ: chạy, bóng đá, game,... Thời gian làm làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

