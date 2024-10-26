Tuyển Call Center thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
- Hà Nội: Số 2 Duy tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Trực tổng đài/hotline mạng
Giải đáp thắc mắc/ khiếu nại/ hỗ trợ thông tin cho Khách hàng về các dịch vụ viễn thông Công ty qua các kênh tiếp nhận: Hotline, fanpage, zalo ZNS....
Nắm bắt tâm lý và nhu cầu Khách hàng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời
Thực hiện các cuộc gọi ra để vấn án, chăm sóc khách hàng.
Ghi nhận/ phân loại các ticket sự vụ.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến trực tổng đài/ hotline.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
- Yêu cầu khác:
+ Giọng nói chuẩn, không ngọng, không âm hưởng đại phương, kỹ năng giao tiếp tốt.
+ Có khả năng tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Làm việc trong môi trường có cơ hội rộng mở với nhiều vị trí (điều chuyển nội bộ)
Có cơ hội tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
