Tuyển Call Center thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Duy tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Trực tổng đài/hotline mạng

Giải đáp thắc mắc/ khiếu nại/ hỗ trợ thông tin cho Khách hàng về các dịch vụ viễn thông Công ty qua các kênh tiếp nhận: Hotline, fanpage, zalo ZNS....

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu Khách hàng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời

Thực hiện các cuộc gọi ra để vấn án, chăm sóc khách hàng.

Ghi nhận/ phân loại các ticket sự vụ.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến trực tổng đài/ hotline.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, điện tử viễn thông,...( chấp nhận sinh viên đang chờ bằng) - Không yêu cầu kinh nghiệm - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông , CNTT

-

- Yêu cầu khác:

+ Giọng nói chuẩn, không ngọng, không âm hưởng đại phương, kỹ năng giao tiếp tốt.

+ Có khả năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Làm việc trong môi trường có cơ hội rộng mở với nhiều vị trí (điều chuyển nội bộ)

Có cơ hội tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

